意法攜手高通 打造聯網裝置感測器解決方案

半導體大廠意法半導體宣布，參與高通解決方案生態系統計畫，採用高通旗下高通技術的技術研發創新軟體解決方案，預期這項合作將進一步擴大意法在感測器技術的市場地位。

意法為OEM廠商提供經過預先認證的MEMS與其他感測器軟體，可為下一代智慧型手機、連網PC、物聯網和穿戴式裝置提供先進功能。近期高通已在其最新先進5G行動參考平台內，預選意法最新高精度、低功耗、具備智慧感測器軟體的動作追蹤IC，以及精確度高的壓力感測器。

意法推新款動作追蹤感測器LSM6DST，強調功耗低，可在功耗極低的狀態下無時無刻開啟高精確度動作追蹤功能，搭配LPS22HH還可提升準確度位置的追蹤功能。

高通技術產品管理部副總裁Manvinder Singh表示，意法很早就了解感測器在高通科技解決方案中的重要性，多年來一直是其重要合作夥伴。意法在新介面感測器方面，走在市場最前線，在維持或提升感測器準確度的同時，也有效降低產品的功率耗損，很高興意法能加入高通平台解決方案生態系統計畫。