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公司債發行已突破七千億 台積電、台電、富邦金前三大

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導
台積電。（本報系資料庫）
台積電。（本報系資料庫）

今年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至11月26日止，累計發行金額已突破新台幣7,000億元，相較去年同期發行量3,626億元增長93%，並已超越2013年全年發行4,628億元紀錄，再創歷史新高。

櫃買中心指出，受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至26日，轉換公司債發行金額為585億元，較去年同期成長58%，而普通公司債的發行呈快速成長趨勢，發行金額已達6,415億元，較去年同期增長97%。在這波債券發行熱潮中，部分企業主要趁機借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險，另部分企業則配合資本支出需求，籌措低利長期資金，亦有企業預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。

櫃買中心表示，今年普通公司債市場發行人相當積極，據統計累計發行金額達百億元計有21家，已超越去年全年13家，且不同以往，增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人，其中最受市場矚目為台積電（2330），今年已陸續發行895億元，躍升今年公司債最大發行人，加上12月2日預計發行新台幣120億元綠色債券，該公司今年新台幣債券總發行量將突破千億，達新台幣1,015億元，除於今年首次發行綠色債券外，也於9月首次參與國際債券市場，發行10億美元。

另中華電信首次參與國內公司債市場即發行新台幣200億元，擠進前十大發行人。此外，金融控股公司今年發債金額亦暴增，合計已達1,545億元，為去年發行總額510億元的三倍，其中富邦金控年發行400億元，位居金控首位，其次為中國信託金控及國泰金控，發行量也達到新台幣300億元以上。

新台幣 債券 公司債

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