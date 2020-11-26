產業結構及產品組合改善 郭明錤估新鉅科明年EPS 4.5元

天風國際證券分析師郭明錤今（26）日最新報告表示，新鉅科（3630） 受惠於屏下指紋產業結構與產品組合改善，預估可從今年第4季轉虧為盈，在成本下降、產能擴充下，預估明年營收將達36~40億元，EPS4~4.5元，可望雙雙創下歷史新高。

郭明錤認為，新鉅科最壞時刻已過，將是2021年二線鏡頭廠商中最具投資價值的廠商，他指出，新鉅科今年前三季虧損主因產業結構改變及市場競爭加劇所造成，光學屏下指紋自去年下半年開始因超薄屏下指紋開始大量出貨，導致市占率下滑，加上大立光與聯創自去年下半年起成為光學屏下指紋鏡頭供應商，導致競爭加劇。

郭明錤表示，因屏下指紋產業結構改變與產品組合改善，新鉅科10月開始轉虧為盈，季營收可望自第4季起停止年衰退的情況，毛利率改善至20~25%，預估新鉅科將自今年第4季轉虧為盈。

他指出，預估新鉅科營收將在今年第4季或明年第1季恢復年成長，預測明年新鉅科光學指紋鏡頭出貨量將年增100~120%，達2~2.4億顆，貢獻營收25~30億元；預估新鉅科明年營收與EPS將創歷史新高。

郭明錤強調，驅動新鉅科明年營運成長主要有三大要素，包括產品組合顯著改善，高毛利新產品將自2021年開始出貨，預計明年第1季開始出貨用於4,800萬相機的高階6P鏡頭，ASP較光學屏下指紋鏡頭高約100%，初期客戶包括Vivo與OPPO；另外，與丘鈦合作將在明年推廣低成本版潛望鏡相機；聯想為目前主要客戶，潛在客戶包括OPPO、Vivo與小米。

產能擴充也是重要動能，郭明錤預測新鉅科明年將在台中后里設立新廠，且第2季開始出貨，單月總產能可望提升80%至4,500萬顆鏡頭，新產能以提供高單價手機鏡頭為主，包括6P鏡頭與潛望鏡鏡頭。

郭明錤表示，新鉅科為進一步改善成本結構，將提升自動化能力，以新廠為例，將減少一半的人力。