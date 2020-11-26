看好8吋晶圓代工需求 亞系外資調高聯電目標價
聯電（2303）近期陸續獲外資調高目標價，主要是看好8吋晶圓代工需求強勁，最新亞系外資報告還認為，聯電與美國司法部的官司和解後，後續仍有美光民事賠償訴訟風險，因此重申劣於大盤表現評等，但目標價則是由31元調高至38元；聯電今（26）日股價開平震盪後翻紅作收，持續創波段高價。
美系外資日前出具報告，看好聯電受惠於8吋晶圓價格調整、12吋產能利用率提高、及28奈米的拓展，預估明後年資本支出將上看12億元，且預估聯電今、明、後年每股盈餘分別為1.85元、2.11元、.21元，重申買進評等，目標價由32元調高至54.5元。
亞系外資最新報告表示，在8吋晶圓代工訂單需求強勁下，可望推升聯電獲利，調高2021年、2022年每股盈餘預估至2.6元、3.15元，調幅10%，同時調高目標價，由31元調高到38元。
但亞系外資重申聯電劣於大盤表現評等，主要是考量美光提出民事賠償訴訟風險，亞系外資認為，聯電與美國司法部的官司和解，後續仍恐將面臨美光的民事求償官司，不過一來時間可能要等美國司法部完成福建晉華和3名聯電前員工的調查，二來是美光求償金額可能較預期低，因此重申劣於大盤表現評等。
聯電今日以38.45元平盤開出，一度翻黑下滑至37.5元，但是在買盤進場下，股價翻紅，終場收在39.5元，上漲1.05元，漲幅2.73%，收在今日的最高價。
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