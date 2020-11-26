伺服器端銷售疲軟 Q3 NAND Flash營收僅微幅上升0.3%

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，第3季NAND Flash產業營收達145億美元，季增0.3%，其中位元出貨季增9%，平均銷售單價則季減9%。

整體市況可歸因於第3季隨著年底旺季前消費性電子備貨增加與智慧型手機需求回溫，其中PC市場則因遠距教學推升Chromebook標案需求不墜，然該產品所需容量較低，對NAND Flash位元消耗挹注有限。除上述以外，由於server與data center客戶在第2季為避免供應鏈中斷，提升零組件及半成品庫存水位，因此第3季開始著手去化，導致採購動能頓失，需求表現疲弱，故第3季NAND Flash各類產品合約價轉為下跌。

另外，第3季中受美國擴大制裁的影響，刺激華為（Huawei）大量備貨，除了針對智慧型手機所需的MCP、UFS產品外，消費性、低容量的MLC eMMC以及元件端的NAND wafer亦有影響，故推升第3季的位元出貨量。

展望第4季， server端客戶仍延續庫存去化策略，採購動能持續疲弱，加上華為禁令衍生的備貨動能消退，儘管有中國智慧型手機品牌加大備貨力道，及蘋果（Apple）新機上市挹注，仍無法擺脫供過於求態勢。供給端三星（Samsung）與長江存儲（YMTC）持續擴張產出的計畫不變，將導致供過於求的狀況再度惡化；在價格跌持續走弱的趨勢下，預期第4季NAND Flash總產值仍將衰退。