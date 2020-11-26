遠傳攻智慧商機 六大智慧宅解決方案登場
遠傳（4904）今（26）日宣布，推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案；遠傳商品管理事業群資深副總杜偉昱表示，「六大智慧宅解決方案就是要以科技滿足消費者讓生活更便利的需求」。
根據研究機構Strategy Analytics最新研究報告指出，2021年全球智慧家庭相關裝置的消費者支出將達620億美元；智慧家庭裝置市場將繼續以15%的年複合成長率攀升，2025年將達880億美元。資策會產業情報研究所(MIC)「智慧音箱消費者調查」指出，21%消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77%，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。
杜偉昱表示，「遠傳電信本業強，服務更是『Beyond電信』，憑藉長期耕耘智慧家庭市場的經驗，深諳智慧家庭的應用情境，六大智慧宅解決方案就是要以科技滿足消費者讓生活更便利的需求」。
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