遠傳攻智慧商機 六大智慧宅解決方案登場

台積電3奈米製程跨出重要一步，昨天在南科18廠舉行上梁儀式， 宣告南科廠將持續成為台積電在台灣最大製造廠重心，18廠也將具備全球最先進的邏輯製程技術，更是在對手三星數度叫陣成功開發三奈米技術之際，台積電用最實際的產程進度回擊，不給三星超車機會。

2020-11-25 19:47