水情吃緊 科學園區擴大節水

旱災中央災害應變中心於昨（25）日召開第三次工作會報，除確定嘉南地區明年一期稻作停灌，也要求科學園區及產業園區自主節水由現在5%再提升至7%。經濟部長王美花要求，水情燈號黃燈縣市政府應盤點轄內有設置地下水井工廠，優先使用自有地下水，減少自來水使用量。

由於近期嘉南地區仍無明顯降雨，且中央氣象局預估明年2月至4月降雨偏少，會後也宣布，目前水情燈號「黃燈」，已實施夜間減壓供水的桃園、新竹、苗栗、台中（含北彰化地區）、嘉義及台南地區等水情黃燈減壓供水區域，即日起擴大實施自來水減壓時段，從目前夜間11時至隔日上午5時，改為夜間10時至隔日上午6時，延長減壓時段由原六小時增為八小時。

台灣自來水公司表示，減壓迄今總節水率已超過3%，總節省水量達503萬噸，超過一座新竹寶山水庫有效蓄水容量。

由於秋冬降雨不如預期，全台水情不太樂觀。截至昨晚9時，北台灣的石門水庫蓄水率仍只有五成左右，翡翠水庫狀況較好，蓄水率達94.5%；但臨近竹科的寶二水庫蓄水率只有46%，科技業用水堪憂。至於南台灣的曾文水庫，蓄水率仍不及23%，中南部未「解渴」。

農民團體日前批評，缺水應該要全體人民共體時艱，而不是每次都先犧牲農民，並對工業用水都輕輕放下。王美花受訪回應，目前嘉南地區水庫儲水量只有1.7億噸，光供灌就須2.3億噸，既使儲水全部拿去供灌也不夠用，才不得已要考慮停灌。而經濟部在兩個月前已要求工業區節水，近年也要求廠商落實再生水循環，對於緩解水情有很大幫助。

王美花也指示，水利署會同台水公司、農水署及地方政府擴大推動抗旱水井、埤塘、放流水、設置緊急海淡或其他短期可增加水源利用的措施。