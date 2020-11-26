半導體面板廠備戰
竹科管理局昨（25）日表示，園區超前部署自主節水已達7%，符合現階段的節水要求。竹科目前一天用水量約14.4萬噸，今年底前，水公司將完成「北水南運」20公噸的管線工程，將有助紓解新竹地區缺水問題。
至於目前產能滿載的半導體以及面板等光電產業的用水大戶，一向有儲水設施。因此，延長夜間減壓供水時間，對於竹科廠商沒有影響。
台積電表示，內部一直都有水情監控機制，並就各限水階段備有因應計畫，目前已啟動自主節水，之後若有限水需求除節水措施外，也可立即啟動水車等相關應變措施。
友達日前已成立水情因應小組超前部署，針對政府不同限水階段制訂缺水營運持續計畫（BCP），主要行動方案包含：監控水情、執行節水措施、評估供應鏈衝擊、執行水車載水等。
群創表示，今年即掌握水情相對嚴峻狀況，透過營運持續計劃（BCP），以全面性的營運持續管理流程，可大幅降低環境威脅對企業造成的衝擊。
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