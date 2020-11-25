英業達全家寶 榮獲2021年台灣精品獎

英業達集團英華逹公司旗下品牌之「全家寶全方位生理量測系統」，今天榮獲2021年「台灣精品獎」，獲獎項目包括全家寶電子血壓計、血糖／總膽固醇／尿酸監測系統、心電圖機以及全家寶App。

英華達表示，非常榮幸獲得「台灣精品獎」的肯定，全家寶五合一的醫療級生理量測設備提供最完整且精準的檢測結果，加上醫療互聯網技術導入，可將民眾的生理訊號經由無線通訊技術，無縫傳輸到雲端健管平台。

除了生理數據可隨時查詢外，也可透過影像資料分享或警示，讓遠端醫護人員或家人迅速掌握狀況，本系統可應用於居家健康管理、社區預防醫學、遠距照護等場域，成為防疫及健康照護的新趨勢。

台灣精品獎評審委員表示，全家寶獲獎的主要原因如下：一、產品功能表現明顯，機電整合完整，均貼近使用者需求與操作情境，針對痛點提出最佳解決方案及設計，同時輔以新商業模式及服務，讓消費者使用更便利。

二、智慧型科技及雲端應用已大規模自資通訊產品領域擴散至一般傳產領域，其應用型態亦更臻成熟，並延伸至物聯網的跨平台系統應用。