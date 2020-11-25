20 間教育機構共組臺灣學習履歷聯盟，搶推區塊鏈畢業證書！資策會、全國商業總會、AI金融科技協會、圖靈鏈攜手建構防偽認證技術，明年目標合作 150 間院校。

2020 年疫情之下雖然台灣出海留學生人數銳減，但在教育部大刀闊斧推動 108 課綱將學習歷程設定為全國高中學生升學規則後，台灣也逐漸對學生學習履歷開啟重視。

台灣學習履歷聯盟成立，係由自矽谷返台的新銳新創技術團隊圖靈鏈發想，資訊工業策進會輔導，並在中華民國全國商業總會與 AI 金融科技協會共同努力下孕育而生。

聯盟讓台灣所有學齡人士的履歷能夠串連，達到安全防偽、跨境即時查驗、數位實體並行、個資隱私保護等重要國際系統指標，並計畫於明年第二季整合全台灣大專院校至幼兒園，以及所有制度外學習平台的個人資訊。

國內外 20 間大專院校成為創始成員，以美國、法國與新加坡示範校園為目標

數位學歷從 2015 年美國麻省理工學院研究團隊開始著手“防偽學歷”後，便在美國東岸逐漸被各院校接受與採用。

自2017年始，法國企業 BCDiploma與新加坡企業OpenCerts開始於當地佈局，並各自陸續獲得歐盟與新加坡政府的支持，目前已廣佈超過 50 餘間院校，成為當地學歷的主要參考指標與查驗通道，也為數位教育推廣帶來長足的進步。

跟隨全球學歷數位化之趨勢，台灣許多大專院校以防偽及傳遞便利性為兩大考量規劃數位學歷。今年因疫情影響加速推動並達成多方共識，以聯盟為起點帶領台灣教育體系加入數位學歷領頭羊行列。

在聯盟創始之初，就收到國立清華大學學習科學與科技研究所、東吳大學教學資源中心、國立臺中教育大學、銘傳大學金融科技學院、中華大學、世新大學企業管理學系、中原大學創新創業發展中心的認可與加入，並同步開始於校內證書發放以及校外跨域查驗等兩大路線進行推動。

資策會聯手全國商業總會、AI金融科技協會與新創圖靈鏈，為智慧市民體系做鋪路

資策會數位教育研究所在數位學歷領域深耕已久，今年恰逢矽谷新創公司圖靈鏈返台，便開啟由資策會做政策指導，圖靈鏈研發之圖靈證書做技術核心的合作模式。

後續聯盟邀請到全國商業總會區塊鏈應用及發展研究所協助其在商會、工會、協會網絡中的數位轉型與普及，也在AI金融科技協會的支持下開拓數位證書入主金融與人工智慧產業相關應用與證照的趨勢。

愛沙尼亞於 2017 年便開始推行智慧市民體系，又稱作 eID，以晶片身分證的方式讓 130 萬人口習慣全線上的身份驗證與數位簽章的技術，目前已有高達 97% 的持有率。聯盟便是以完整數位化的市民體系為基礎，選擇教育與歷程檔案為施力點，來提升智慧市民體系在台灣的普及化。

矽谷新創歸台，以區塊鏈技術為台灣制定數位學經歷標準，課程平台也適用

聯盟共同發起人亦是圖靈鏈執行長胡耀傑，今年因疫情提早結束其餘美國加州柏克萊大學返台，研擬數位認證在家鄉台灣的技術落地，並計畫於明年第二季串連全台 150 間教育機構。

「區塊鏈技術一直沒有在台灣妥善落地，除了純金融，也能透過教育界被台灣認識。」圖靈鏈是今年科技部創新創業激勵競賽的最高獎項得主，也曾在微軟創夢盃與阿里巴巴創業者基金為台灣爭取到兩次難得的美國區賽總冠軍，這次希望為台灣深入到各鄉鎮做些更落地的數位發展。

「能想像我們現實虛擬只用一個身份，不再填十幾頁申請表，所有背景查驗只要15秒且資訊零偽造的那天嗎？」胡耀傑執行長以自身求學申請經歷出發，並藉聯盟與各院校之力，誓將台灣改造成零用紙與零造假的科技都市。

永續學習在台灣逐日成為熱門議題，學習不再只局限於傳統教育機構。聯盟成立之初也邀請到VoiceTube 看影片學英語、AIAA 中華民國台灣人工智慧應用發展協會、猿創力程式設計學校、WillStudy 留學計畫、台灣瑞科教育、stanCode-標準程式等教育機構成為創始成員，除垂直外也水平整合所有自學平台的歷程資訊，讓數位學經歷成為台灣所有學生生活習慣的一環。「你不再會忘記人生光輝的每一刻，因為有區塊鏈，他幫你永恆記著。」

關於圖靈證書 TuringCerts

TuringCerts 圖靈證書，於 2018 年圖靈鏈香港創立後，在 2019 年秋季於美國矽谷發跡。由創辦人暨執行長胡耀傑帶領的圖靈鏈團隊由零至一建構，期間獲得許多國際支持，包含阿里巴巴、微軟、匯豐銀行、柯林頓基金會都頒予獎項，也為台灣教育環境帶動穩健的數位轉型與學習歷程落地化。公司最初的發想來自胡耀傑自身的赴美求學生涯中遇到的困難處境。當他在申請國外的教育機構時，發覺申請流程複雜又反覆，在這其中也發覺了很多可以改善及簡化的程序。此外，根據統計，一年全台要發30萬張以上的畢業證書，偽造證書的情況是常見情況，求職者的不實或誇飾履歷更是不盡其數。 對於聘任公司可說是「人財兩失」。

圖靈鏈團隊研發出的「圖靈證書」亮點為：藉由區塊鏈技術的不可篡改、透明公開等特性，從而實現證書、履歷信息的真實性、不可偽造性、可追溯性。圖靈證書可以數位記錄個人生涯所有相關資訊：「學歷信息、職業歷程、培訓記錄、職場所受獎懲」等等。圖靈證書以 W3C DID 數位身份協定建構圖靈身份（Turing ID），在符合歐盟嚴謹 GDPR 的隱私協定下為所有用戶從幼稚園至研究所做最完整的數位學習歷程。

圖靈證書未來更將開展東南亞市場，成為全球最完整的資歷驗證體系與標準。目前圖靈證書已經實驗試點小型發證的各國學院校列表：https://bit.ly/turingcerts-list-v2