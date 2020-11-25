上銀集團連續21年 拿下第28及29座台灣精品金、銀質獎

第29屆「台灣精品獎」今（25）日頒獎，上銀科技（2049）以「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」榮獲台灣精品銀質獎，大銀微系統亦以「E1驅動器」獲台灣精品銀質獎；這是上銀集團自2001年以來，連續21年榮獲的第28及29座台灣精品金、銀質獎座。

上銀集團總裁卓永財強調，上銀HIWIN在創立之初，就以研發創新與自有品牌為企業永續經營主軸；希望協助客戶進行轉型升級，為工業4.0最佳夥伴，也進一步提升台灣精密機械產業在全球的競爭力。

卓永財說，上銀產品是精密設備的關鍵零組件，一向為德國、日本所主導的市場，為了讓HIWIN產品在世界精密工業領域占有一席之地，上銀在征戰全球市場時格外地艱辛。

在經過30多年的深耕，HIWIN集團展現堅強的研發實力，自2001年迄今已連續21年榮獲台灣精品金、銀質獎，其中上銀累積12金9銀的亮眼成績，大銀微系統也獲得3金5銀的肯定。

上銀此次獲銀質獎的產品「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」，是全球第一支整合物聯網、感測器技術與邊際運算技術結合的產品，也是上銀跨入智慧製造的第一個產品。

這項產品除了應用在工具機外，也成功打入日本重要射出成型機廠、新加坡半導體設備廠，以及台灣最重要的半體廠、手工具與水五金等產業，不但在2018年榮獲國際創新獎，也於今天榮獲台灣精品銀質獎殊榮。

卓永財說，「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」能藉由感測訊號和專家演算法，來得知滾珠螺桿壽命狀態、溫升值、振動量、最佳潤滑時間等，以維持加工過程中的品質與效率。

其APP可遠端即時掌握各機台狀況，規劃生產排程與維修計畫，避免無預警停機，達到機械高利用率。設備業者可藉此提升至智慧機械的層次，提高產品與品牌價值；終端客戶則可憑此升級為智慧化產線，提升生產效率。

大銀微系統的「E1驅動器」榮獲台灣精品銀質獎，這是以色列團隊與台灣大銀團隊共同研發的產品，E1驅動器可驅動線性馬達、轉矩馬達與伺服馬達，智能化的免調適功能可輕鬆應付不同負載變動的機構慣量。

另外，速度控制頻寬達3.2KHz，且內建龍門控制功能，可快速且穩定地讓機台運轉，有效縮短校機時間，適用於半導體、面板、PCB、新能源AOI檢測、雷射與高階工具機等產業高精自動化或檢測與加工設備。