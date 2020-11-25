快訊

獨／新北女警酒駕被調職 一個月後竟又再度酒駕

華航最新塗裝出爐！「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上銀集團連續21年 拿下第28及29座台灣精品金、銀質獎

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
上銀集團連續21年拿下第28及29座台灣精品金、銀質獎。上銀提供
上銀集團連續21年拿下第28及29座台灣精品金、銀質獎。上銀提供

第29屆「台灣精品獎」今（25）日頒獎，上銀科技（2049）以「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」榮獲台灣精品銀質獎，大銀微系統亦以「E1驅動器」獲台灣精品銀質獎；這是上銀集團自2001年以來，連續21年榮獲的第28及29座台灣精品金、銀質獎座。

上銀集團總裁卓永財強調，上銀HIWIN在創立之初，就以研發創新與自有品牌為企業永續經營主軸；希望協助客戶進行轉型升級，為工業4.0最佳夥伴，也進一步提升台灣精密機械產業在全球的競爭力。

卓永財說，上銀產品是精密設備的關鍵零組件，一向為德國、日本所主導的市場，為了讓HIWIN產品在世界精密工業領域占有一席之地，上銀在征戰全球市場時格外地艱辛。

在經過30多年的深耕，HIWIN集團展現堅強的研發實力，自2001年迄今已連續21年榮獲台灣精品金、銀質獎，其中上銀累積12金9銀的亮眼成績，大銀微系統也獲得3金5銀的肯定。

上銀此次獲銀質獎的產品「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」，是全球第一支整合物聯網、感測器技術與邊際運算技術結合的產品，也是上銀跨入智慧製造的第一個產品。

這項產品除了應用在工具機外，也成功打入日本重要射出成型機廠、新加坡半導體設備廠，以及台灣最重要的半體廠、手工具與水五金等產業，不但在2018年榮獲國際創新獎，也於今天榮獲台灣精品銀質獎殊榮。

卓永財說，「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」能藉由感測訊號和專家演算法，來得知滾珠螺桿壽命狀態、溫升值、振動量、最佳潤滑時間等，以維持加工過程中的品質與效率。

其APP可遠端即時掌握各機台狀況，規劃生產排程與維修計畫，避免無預警停機，達到機械高利用率。設備業者可藉此提升至智慧機械的層次，提高產品與品牌價值；終端客戶則可憑此升級為智慧化產線，提升生產效率。

大銀微系統的「E1驅動器」榮獲台灣精品銀質獎，這是以色列團隊與台灣大銀團隊共同研發的產品，E1驅動器可驅動線性馬達、轉矩馬達與伺服馬達，智能化的免調適功能可輕鬆應付不同負載變動的機構慣量。

另外，速度控制頻寬達3.2KHz，且內建龍門控制功能，可快速且穩定地讓機台運轉，有效縮短校機時間，適用於半導體、面板、PCB、新能源AOI檢測、雷射與高階工具機等產業高精自動化或檢測與加工設備。

上銀科技 卓永財

延伸閱讀

最牛一輪／上銀夠利 台新02叫好

你家就是教室 彰化達德商工電機科創新教學獲銀質獎

卓永財：無論誰當美國總統 美中競爭方向已定

上銀Q3獲利 八季新高

相關新聞

上銀集團連續21年 拿下第28及29座台灣精品金、銀質獎

第29屆「台灣精品獎」今（25）日頒獎，上銀科技（2049）以「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」榮獲台灣精品銀質獎，大銀微系...

台積電打造「祕密武器」 張忠謀不讓三星看到車尾燈

台積電3奈米製程跨出重要一步，昨天在南科18廠舉行上梁儀式， 宣告南科廠將持續成為台積電在台灣最大製造廠重心，18廠也將具備全球最先進的邏輯製程技術，更是在對手三星數度叫陣成功開發三奈米技術之際，台積電用最實際的產程進度回擊，不給三星超車機會。

20 間教育機構共組臺灣學習履歷聯盟 搶推區塊鏈畢業證書

20 間教育機構共組臺灣學習履歷聯盟，搶推區塊鏈畢業證書！資策會、全國商業總會、AI金融科技協會、圖靈鏈攜手建構防偽認證技術，明年目標合作 150 間院校。

訊連威力導演App受肯定 獲台灣精品獎銀質獎

軟體大廠訊連（5203）今（25）日宣布，旗下「威力導演行動App」獲得本屆台灣精品獎銀質獎，連同「威力導演365」、「...

新聞分析／比特幣漲破1.9萬美元 還會再漲嗎？

昨（24）日比特幣站上1.9萬美元／枚關卡，續創2017年12月以來新高，比特幣為何漲勢如此驚人？

電子股走軟拖累台股收跌68.3點 三大法人賣超138.37億

台股今（25）日開高走低，早盤一度拉升至13,893.2點，但是權王台積電（2330）、股王大立光、聯發科等由紅翻黑，拖...

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

11月下旬，標準普爾公司終於宣布將特斯拉納入成分股之列，讓股價再創一陣令人目眩神迷的新高，但這同時也意味著，吸引粉絲崇拜目光的特斯拉神話即將結束，此後全球大型基金都被迫買進

劉揚偉：鴻海股價被低估 為股東抱不平

鴻海董事長劉揚偉表示，美國威州廠布局以商業考量為主；對於RCEP則在集團計畫中，布局未改變。他也指出鴻海股價被低估，為股...

劉揚偉：鴻海攻5G標準必要專利 研究6G晶片

鴻海董事長劉揚偉表示，集團在5G標準必要專利技術領域中，已經宣告1465案，世界排名第9；鴻海布局新軟體、新晶片和新算法...

美方對中芯態度 牽動晶圓代工吃緊程度

美中貿易戰未停可能讓晶圓代工吃緊的缺口更為加大，並延續到明年，範圍從8吋到12吋產能全面緊缺。美方對於中芯的態度與可能措...

經濟日報2020創新論壇「5G啟動 產業智慧轉型」

經濟日報與遠傳電信合辦2020創新論壇「5G啟動 產業智慧轉型」上午在台北國際會議中心揭幕。

中華電可能不辦尾牙 公司：還在討論中

新冠肺炎疫情持續下，衝擊到年終尾牙，繼科技大廠、金控業陸續宣布取消舉辦尾牙後，電信業也跟進，中華電（2412）今（25）...

熱門新聞

國產新冠疫苗首筆代理合約 高端將供應馬國300萬劑疫苗

保險小神童50歲創立智匯保經 一年業務人數逼近2000人

iPhone 12 Pro拆解 南韓占比最高

優惠55萬 和泰Sienna對戰水貨

華航最新塗裝出爐 「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

華新科大馬廠爆染疫 擬停工三周

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。