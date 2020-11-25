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公平會今天通過佳世達科技與明泰科技結合

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

公平交易委員會議今天決議，佳世達科技與明泰科技結合案，因無顯著限制競爭疑慮，且結合的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此不禁止佳世達科技與明泰科技結合。

公平會表示，佳世達公司之前以公開收購方式增加持有明泰公司股份至42.8％，本次擬再取得明泰公司至多16.4％股份，結合後將持有明泰公司過半數以上股份，並控制該公司，因此再次提出結合申報。

公平會指出，佳世達公司主要生產液晶顯示器、投影機、POS系統設備及偏光片，明泰公司則代工生產乙太網路交換器、WLAN及網路攝影機，前開產品無水平競爭關係，也沒有上、下游垂直供應關係。

公平會說，由於前次佳世達公司與明泰公司結合已經109年7月8日該會第1496次委員會議決議不禁止其結合，本次佳世達公司擬持有明泰公司過半數以上股份並控制明泰公司，依法再次申報結合，本次申報內容增加公平交易法第10條第1項第5款之結合型態，相關產業結構及市場競爭態樣幾無變化。

公平會審議後認為，本次結合尚無顯著限制競爭疑慮，其結合的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

明泰 佳世達 公平會

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