DRAM大廠南亞科獲國家永續大獎

南亞科今日榮獲行政院「109年國家永續發展獎」殊榮，在公司治理、環境管理、社會共融面向積極呼應國家永續發展目標，全方位優異表現獲得肯定。

南亞科總經理李培瑛博士表示：「南亞科技今年邁入第25週年，我們高度重視企業公民的責任；秉持創新的核心理念，以「創造長期價值」、「緊密夥伴關係」、「實踐正向影響」三大策略付諸實質行動，落實綠色科技，重視人才培育，積極回饋社會，邁向企業永續，致力成為『智慧世代，最佳記憶體夥伴。』」

南亞科以創新研發實力，貢獻台灣經濟成長動能，呼應永續發展目標，攜手上下游夥伴在技術、品質、環保、人權、安全與衛生等方面精進。在持續推展自主製程技術發展下，南亞科技已成功開發出10奈米級DRAM新型記憶胞技術，將可微縮至少三個世代，並用以發展DDR5及LPDDR5等下世代產品。我們積極扮演低碳產品的生產者角色，提供客戶具高效能且環境友善的產品，2019年度銷售的產品協助消費者節省一年約4億952萬度電力的消耗，減碳效益堪比561座台北大安森林公園。

南亞科強調，員工是公司得以永續經營的關鍵夥伴，公司以多元方式深化核心價值與經營理念，凝聚員工共識，提供優渥勞動條件打造和諧職場，達成98%以上優良員工留任率。同時扎根未來記憶體人才，推動「青年培力FOCUS聚焦專案」，透過產學合作、業師講座、產業實習等長期計劃，扎根半導體人才，為培育台灣半導體人才盡一份心力。

創新成長上，南亞科坐擁4,600項以上專利，近年更積極導入人工智慧技術，透過大量數據蒐集與演算，全面提升製程效能與產能。自2019年至今已累積開發完成逾50個智慧應用，涵蓋機台預診斷、製程控制、生產力提升、品質檢測、良率分析，每年效益達新台幣2億4千萬元。同時經由訓練課程，培育300位資深工程人員具有AI理論基礎與實作技術能力，預計每年將能開發超過20個創新應用，藉由技術的逐步拓展，驅動團隊進步與提升工廠運作價值。

南亞科二度入選國際級永續評比「DJSI道瓊永續新興市場指數」，為「CDP氣候變遷領導級企業」，今獲國家永續發展獎更肯定了南亞科技25年來於在地扮演永續發展推動者的付諸。做為全球半導體業的成員，南亞科技將持續強化自身優勢，分享自身成果，與全球營運夥伴及利害關係人攜手往永續經營的道路上邁進，為整體環境、社會及經濟的提升發揮關鍵影響力。