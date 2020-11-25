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頻率元件價格傳漲價 市場估平均調幅約5%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

今年全球疫情影響，市場對網通、筆電的頻率元件需求明顯增加，而下半年以來，各廠大推5G手機，更是推升市場對頻率元件的需求，因此，近期傳出市場供給增加情況明顯落後需求增長，近日傳出晶技（3042）、希華（2484）等公司針對部分規格的頻率元件產品提出漲價通知，據悉漲幅約在5%水準。

今年以來頻率元件需求就因網通及筆電等產品帶動，需求面上半年就已不弱，進入下半年電子產業旺季以後，手機廠積極推出今年新款5G手機，使得頻率元件市場出現部分料號供給較為吃緊，因此近日傳出業者有調漲價格動作。其中，晶技僅表示，部分料號調高供貨價格，仍待和客戶進一步協商。

另外，希華日前也指出，該公司新開出的產能已全數被包下，供給面呈現吃緊情況，且不是只有台廠供給吃緊，日系廠商也面臨同樣情況，因此，先前希華即預期產品價格有機會調漲。

手機廠 晶技

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