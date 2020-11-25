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台灣大myVideo直播金馬獎 收視人次創新高

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣大哥大（3045）表示，第57屆金馬獎上周六圓滿落幕，台灣大是金馬獎唯一合作電信商，旗下OTT影音平台myVideo作為官方指定直播金馬獎的線上平台，並設立精彩回顧專區，總收視人次突破377萬，創下歷年新高。

台灣大表示，關注金馬獎戰況同時，myVideo APP下載量也爆棚，在iOS（娛樂類別）及Android（影音播放及編輯類）雙系統平台下載量都衝到第3名，下載數相較前一周同期成長159%。

台灣大表示，除提供金馬獎線上即時直播外，myVideo於典禮當天也同步推出「myVideo 金馬57榮耀時刻精彩片段」線上免費看，即時提供第57屆金馬獎頒獎典禮每獎項及表演節目片段，讓無法欣賞直播的網友，可以透過回顧精彩片段掌握得獎結果，於典禮結束後，也能隨時重溫金馬57令人感動的精采瞬間。

此外，台灣大表示，myVideo推出今年入圍金馬獎6項大獎的《孤味》短片版線上看，由獲得今年金馬獎最佳女主角及最佳女配角的陳淑芳主演，動人演技也讓短片版本獲得11萬人喜歡，顯示金馬影后強大魅力。同時，台灣大明年也將再度與金馬獎合作。

myVideo揭曉金馬線上直播收視高峰TOP3，分別是最佳女主角《孤味》陳淑芳的揭曉時刻，排名第二的則是由伍佰頒發最佳原創電影音樂給《親愛的房客》法蘭，第三名則是頒發最佳男主角《親愛的房客》莫子儀。

金馬獎 台灣大哥大 榮耀

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