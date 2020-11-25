新聞分析／比特幣漲破1.9萬美元 還會再漲嗎？

昨（24）日比特幣站上1.9萬美元／枚關卡，續創2017年12月以來新高，比特幣為何漲勢如此驚人？

加密貨幣資產管理和金融技術公司TwoPrime首席執行官馬克說，加密貨幣市場在新冠肺炎疫情期間表現良好，部分原因是當風險增加時，加密貨幣會像黃金一樣成為「避難所」。

也有分析師認為，比特幣持續看俏，也與美元走軟有關。對衝基金大佬、億萬富翁Paul Tudor Jones認為，現階段美聯儲空前的量化寬鬆政策已經確定走向通貨膨脹，這有利於天然通縮的數位加密貨幣。

除此之外，2020年5月17日，比特幣經歷了產量第三次減半。這意味著比特幣新增供應減少。由於需求同時在增加，導致比特幣逐漸出現供不應求的狀況，推動價格上漲。

MicroStrategy首席執行官Michael Saylor透露，比特幣作為世界上應用最廣泛的加密貨幣，是一種可靠的價值存儲，也是一種有吸引力的投資資產，比持有現金更具長期升值潛力。

金融諮詢公司deVere Group的CEO Nigel Green曾表示，比特幣將取代黃金成為年輕人偏好的避險資產。比特幣不僅受由年輕的散戶投資者，即千禧一代追捧，包括家族辦公室和資產管理公司等機構投資者也在追捧比特幣。

前高盛對沖基金經理、億萬富豪Michael Novogratz創立的數字貨幣投資銀行Galaxy Digital（銀河數字），他同時也是現任銀河數字 CEO Michael Novogratz表示，看好未來比特幣價格將持續上漲，先前因為投資者很難買到比特幣，因此漲幅不大，但在PayPal帶動下，將有更多機構支持比特幣交易。

不過Novogratz認為，5年內數字貨幣不會成為交易貨幣。比特幣一直被用作儲值工具，雖然央行數字貨幣趨勢不可阻擋，但如果發行量增加，也會貶值。比特幣會被越來越多的投資者納入資產配置，隨著購買便利性增加，價格也將上漲。

不過橋水基金創始人達里歐認為，貨幣應該是有效的交易媒介、具有儲值功能、受政府管控，但比特幣等不具有這些特性。而且如果比特幣成功到可以威脅政府控制的貨幣，世界各國政府會宣布其非法，禁止交易或擁有比特幣，因此比特幣目前在主流機構中的接受度仍較低。

比特幣去年因礦災影響，價格一度跌破萬元，不過今年比特幣重啟漲勢，近期又在全球避險情緒帶動下，成為資金避險標的。台廠中除撼訊、青雲、麗臺外，挖礦概念股還包含華擎 （3515）、映泰、承啟、技嘉、微星等都可望受惠比特幣挖礦商機。

不過，板卡廠普遍對挖礦商機、庫存保守看待。展望今年，板卡廠也普遍看好隨著在超微、輝達等新品推出下，可望帶動買氣。