鴻海不辦實體嘉年華 董座劉揚偉為股價抱屈

鴻海（2317）董事長劉揚偉今天表示，今年的尾牙，不像往年一樣舉辦現場的活動，即嘉年華的實體活動不辦，但改採高科技的方式舉辦。他也表示，與同業相比，鴻海股價的PE、PB較低，他為股東抱屈。

經濟日報與遠傳電信今天舉辦「2020創新論壇」，劉揚偉是在會後接受訪問時，做出以上表示。外資喊出鴻海股價上看百元，劉揚偉坦言，鴻海的股價被低估，鴻海股價淨值比小於 1，本益比也低於同業，管理團隊必須要努力，這樣子的 PB 與 PE，他為股東感到抱屈。

對於今年是否舉辦尾牙？他說，今年的年終，不像往年一樣舉辦現場活動，活動仍然舉行，但是採用高科技的方式，嘉年華的實體活動不辦了，其他都照以前一樣。

對於創辦人郭台銘從美國回到台灣，威州廠布局進度？劉揚偉說，威州一直是鴻海公司的布局，創辦人有很好的關係，所以他也很關心一下，威州投資將以商業考量為主，不因政治改變，最主要是看，美國的商業環境是生產什麼樣的產品最合適，這是我們最大考量。

他強調，威州投資要尋找適合當地市場的產品，可能是伺服器可能，也不排除是電信產品，希望法說會時再報告，鴻海不會與客戶競爭，會去做相關考量。

至於近期增資越南？他說，越南廠生產很多產品，包括電視，電信相關產品，以及計算相關產品等。

至於RCEP對鴻海的影響？他說，鴻海全球布局沒有因為RCEP改變，鴻海很早就展開全球布局，因為看到區域化生產的趨勢，RCEP就是區域協定，這都在鴻海的計畫之中。