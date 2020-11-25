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光寶人因照明智慧路燈系統 獲照明金質獎特優殊榮

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

台灣照明學會公布2020年照明金質獎獲獎名單，光寶科技（2301）以「人因照明智慧路燈系統」榮獲特優之殊榮。光寶科技與遠傳電信（4904）技術合作，並在桃園市養工處的指導下，將其創新技術人因照明智慧路燈系統運用於桃園市智慧路燈佈建汰換計畫。

此次換裝之智慧路燈，除了即時的遠端監控、點滅、亮度調整及故障自動回報外，更結合光寶科技最新LED人因照明智慧路燈系統技術，能依天候條件自動變換路燈光型，做照度型與輝度型照明功能轉換，藉此消除在陰雨天時路面積水所產生的反射眩光，改善用路人眼睛的舒適度，降低駕駛者眼睛的疲勞，進而保障行車與用路人的安全。

光寶光林照明事業處總經理金海濤指出，許多研究都顯示眩光是引起視覺疲勞的重要原因，對於長途旅行的鴐駛人，降低視覺的疲勞絕對是道路照明上的一個重要課題。光寶此創新應用結合遠傳電信的通訊技術，未來更能結合人車流偵測器、環境感測器蒐集之大數據後，可依交通流量狀況、天候條件自動調整光源。LED路燈不只為了節能，還能提供更好的照明服務和品質，也代表著運用光寶科技所提供之創新照明技術，朝人因健康方向，光環境改造的腳步已悄悄由點、線、面逐漸展開。

遠傳電信副總經理李鑑政表示，智慧城市是世界各先進國家發展的重要目標，桃園市政府領先成為全台第一個完全換裝智能路燈的城市，備受市場矚目。遠傳電信提供最佳通訊聯網，攜手光寶科技，共同協助桃園市北區智能路燈換裝與維運管理，提供即時遠端監控、故障自動回報功能，助攻市府充分掌握全市路燈調度，包含偏鄉、山區、市郊等，提供民眾最佳照明與用路環境，並大幅提升能源效率。

今年結合光寶科技LED人因照明智慧路燈系統技術，獲得照明學會金質獎特優的肯定，奠定了在物聯網照明及資通訊產業跨界應用的合作上的成功典範，「攜手節能創新，共創智慧桃園」，厚植產業競爭力。

光寶科 遠傳電信

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