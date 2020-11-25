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美方對中芯態度 牽動晶圓代工吃緊程度

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
北京中芯廠園區。圖／中新社
北京中芯廠園區。圖／中新社

美中貿易戰未停可能讓晶圓代工吃緊的缺口更為加大，並延續到明年，範圍從8吋到12吋產能全面緊缺。美方對於中芯的態度與可能措施，預期將牽動接下來整體市場供需，可能讓產能供不應求的程度更為緊張。

先前市場已傳出，對岸希望在陸的晶圓代工產能盡量以支援大陸IC設計廠的需求為優先，這也讓台廠包括台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）與力積電在台灣的產能更顯得彌足珍貴。

IC設計業者已紛紛提到，近期晶圓代工產能不但短缺，而且價格也有所上漲，交期更是延長。

有IC設計業者透露，明年部分晶圓代工業者提出的方案是分配產能，而且調漲價格，如果還希望爭取更多產能，就要在已漲價的基礎上再墊加更高價格。所以IC設計業者在無法全部吸收提高成本的情況下，也不得不轉頭向客戶調漲價格。

同時，這也使得下游客戶不再能如以往，為了不要準備太多庫存，常常採急單方式拉貨，現在晶圓代工產能吃緊的情況下，下游廠商只好乖乖提前下長單，以免拿不到貨，有斷鏈風險。台積電先前也在法說會中提到，預期客戶端的庫存會維持比以往季節性的水準要來得高。

晶圓代工 台積電 中芯

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