2020創新論壇／遠傳總座井琪：攜手跨業夥伴創雙贏

遠傳（4904）總經理井琪今（25）日參加「2020創新論壇」-「5G啟動 產業智慧轉型」，井琪表示，台灣5G開台以來，各家業者積極建設，遠傳也向老大哥中華電信（2412）看齊，年底要拚30萬5G用戶，更看好年底台灣5G用戶可望破百萬，遠傳更期待與垂直產業夥伴可以進行跨業跨域的合作，共創雙贏。

2020年是5G元年，也是AI技術鏈結5G，驅動產業智慧轉型的關鍵時刻，經濟日報在11月25日於台北國際會議中心舉辦「2020創新論壇」，以「5G啟動 產業智慧轉型」為主題，邀請各界先進，探討5G帶來的產業新氣象與應用。本論壇由經濟日報與遠傳電信共同主辦，台灣思科、新北市政府協辦，即起受理報名。

本次論壇邀請行政院副院長沈榮津、遠東集團暨遠傳董事長徐旭東出席致詞；井琪、鴻海（2317）集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉、台灣思科總經理陳志惟、新北市副市長陳純敬、Landing AI創辦人吳恩達等產業與官方重量級人士將發表專題演說，探討5G結合大數據、人工智慧、物聯網，帶動產業智慧轉型帶來的商機與挑戰。

井琪表示，去年創新論壇，談到談到5G的衝擊與應用，當時就已經預告標金會很高，但沒想到這麼高，遠傳取得80M連續頻寬，以及魚肚位置，長期深耕大數據、人工智慧、物聯網，現在5G吃到飽1,399元，有人討論會不會太貴了，但看到成本，希望大家不要再嫌貴了，因為這是我們的血汗錢。井琪一席話也引起現場一陣大笑。

井琪表示，2020年7月台灣已經進入5G元年，9月全球已經有107張5G網路 2020年底全球將達149張5G網路，5G用戶可望達2.3億，預估2025年5G用戶可望達25.7億戶。

井琪指出，台灣5G開台後，各家業者都積極建設5G基地台，預估現在電信三雄基地台已經達1萬台，而中華電信希望年底用戶數達30萬戶，遠傳也希望以同樣的標準要求自己，要達到30萬戶，目前消費者升級狀況也符合預期，預估年底前台灣幾家5G電信業者用戶數有機會達100萬戶。

而台灣的5G傳輸速度也達到世界級水準，井琪表示，OPENSIGNAL宣布的報告，台灣傳輸速度是全世界第四名，5G傳輸下載速度達211.8Mbps，事實上，各家業者加速建設情況下，現在實際速度更快。

而消費者也許好奇5G可以帶來什麼，井琪表示，5G有超大頻寬，帶起消費者應用跟企業多元應用，5G提供消費者更豐富的影音內容跟體驗，例如遠傳已經推friDay VR帶來擬真新視界，5G也將帶起遊戲產業革命，推出雲端遊戲。

井琪表示，遠傳身處的電信業也正在進行轉型，遠傳要從電信轉型到數位經濟創新商業模式，提供全方位的行動生活圈，打造新生活與新創共享平台，除了電信本業，發展線上購物、金融服務跟娛樂，更要吸引策略夥伴一起加入，歡迎開發者尤其是新創服務的業者，使用遠傳具備700多萬用戶的平台，共創會員經濟。

井琪也認為，5G是智慧轉型的關鍵驅力，5G是不同產業策略發展的共同重心，75%企業客戶認為5G是驅動智慧轉型的關鍵驅力，5G也是不同產業策略發展的共同重心。

井琪解釋，數位化就是企業的經營採用相關的電腦系統或數位科技，數位優化，在既有數位化與電腦化的基礎上，提升數位化的水準，數位轉型利用數位科技創造新的商業模式，現在多數企業已經進入數位化跟同時持續進行數位優化，為什麼要數位轉型，因為當企業所處的市場生命周及已經到成熟跟衰退階段，組織原有營運模式無法因應市場的變遷與需求。

而遠傳則要結合5G跟大人物（大數據、人工智慧跟物聯網）加上雲端，來帶動企業的智慧轉型、數位轉型，井琪表示，遠傳要扮演協助企業客戶轉型角色，要掌握大數據、人工智慧、物聯網以及雲端平台技術，傳輸網路也變得相當重要。

井琪認為，無線傳輸技術選擇包含5G專網、公用網路及無線網路，而5G專網適合在資安需求高，且資料在企客場域落地 可靠度高，連線數也多，連線設備的管控，也可專網用戶自行管理，且有專用授權頻譜干擾少的特殊場域，例如在智慧工廠應用的時候，跨場域跟無干擾性的網路就非常重要。

遠傳已經有幾個專網成功案例，井琪表示，遠傳遠距診療攜手高雄醫學大學、花蓮慈濟、台東馬偕醫院合作，更攜手台東等當地的健康服務中心的醫療設備連上5G網路，跟遠端醫院跟醫療中心醫生進行連線，在100公里以外的距離進行線上診療，以網路取代馬路，自6月推出以來已經服務超過1,000人次。

井琪指出，5G結合智慧交通，打造多元應用包含，智慧交管類、鐵道IoT、公車專用以及共享經濟，遠傳已經攜手台灣智駕跟台北市政府打造智慧無人公車，也許過幾年將可以成為重要的大眾交通工具。

此外，井琪也認為，傳統工廠痛點就是現行工廠網路布建，多數是透過無線網路跟實體線路混合，環境較複雜，而5G超速跟低延遲、廣連結也可重為未來智慧工廠的5G專網，遠傳已經與微軟及台達電（2308）合作智慧工廠。

井琪也表示，行政院副院長沈榮津提到台灣廠商設備可以應用在5G專網上，而遠傳也非常願意跟台灣網通廠商合作，如此一來也可以幫助降低5G專網的成本。

井琪表示，5G可以帶來更多智慧應用的可能，遠傳則秉持「內外兼修大人物」目標，內部已經採用IDC機房管理等，對外積極發展智慧醫療、智慧工廠、智慧製造、智慧交通及智慧路燈等。

井琪也強調，遠傳盼攜手合作夥伴，共拓5G產業新藍海，遠傳將持續強化在大人物跟雲端的能力，加上4G、5G優質網路，提供紮實的CT跟IT底層技術，來驅動更多的企業智慧解決方案，攜手跨業是成功關鍵，期待與垂直產業夥伴可以進行跨業跨域的合作，共創雙贏，發展智慧醫療、智慧製造、智慧交通跟智慧城市。