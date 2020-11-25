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緯創攜手交大 成立嵌入式人工智慧研究中心

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創資通（3231）今（25）日與交通大學電機學院合作成立「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」，並展示緯創整合5G與 嵌入式AI (e-AI)相關技術於智能化技術服務之能量。同時緯創亦聯合緯創集團子公司緯穎科技與啟碁科技，針對智慧交通與智慧運輸，展現集團研發成果與合作綜效。

緯創技術長黃俊東表示，緯創傾集團之力，多面向提升軟實力以創造於AI及5G產業的優勢，緯創、緯穎，與啟碁不但各自擁有領先的技術或產品，更聯手建立多項實績。緯創設有專注於智慧交通、5G應用、智慧製造等領域的智能方案與雲端服務團隊；緯穎融合OCP硬體與O-RAN軟體架構推出新世代邊緣運算伺服器；啟碁率先研發C-V2X (蜂巢式車聯網) 路側與車側設備。

日前由緯創的交通雲、智慧路口監控設備，結合啟碁的C-V2X設備、5G通訊技術，以及緯穎的邊緣伺服器所整合完成的『5G+e-AI智慧路口解決方案』，首次應用於台中水湳自駕巴士示範運行中，展示國內首見『信號優先』、『轉彎處盲區警示』等功能更是領先同業。

為獲取AI關鍵技術，同時加速建構交通領域的智能化技術服務能量，緯創將新創公司的「種子輪」育成模式導入校際合作中，並以與交大電機學院合作的「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」為此新型態合作的首例。

緯創與交大不僅淵源深遠，且聯合育才、合作創新多年。交大電機學院郭峻因教授團隊開發完成全球首創的AI自動標記和AI行為分析預測系統，該成果於智慧交通之相關應用後市可期。為了讓技術與人才能有進一步發展的機會，透過「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」，緯創協助郭教授團隊轉型為新創種子公司，進而與全球創新技術產業或公司鏈結。郭教授團隊的技術不僅可直接貢獻緯創集團旗下公路智能化、智慧鐵道等多項進行中的智慧交通專案，並與5G車聯網應用結合，進一步應用於緯創集團持續深耕的醫療、製造、教育等領域。

黃俊東指出，有別於一般產學合作以原創技術研發為主，也不同於以提供校內研發資源為主的學校育成中心，於『緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心』內達成產品概念驗證(PoC)的團隊，緯創將以全球化的市場經驗，幫助校園內優秀團隊探索發展潛能。

高潛力的項目將以一到兩年的時間達到商業運轉的準備(PoB階段)，正式成立新創公司並募集運營資金。以此模式，既能使研發團隊初期能於實驗室中專注於技術的淬鍊，也可在轉入聯合研究中心後開始逐步了解市場的脈動與需求，以及投資人評價模式與觀點，有助於新創團隊縮短準備期，提高創業成功機會。

緯創 交大 5G

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