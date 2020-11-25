2020創新論壇／徐旭東看好5G可望促進工業5.0發展

遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東今（25）日出席經濟日報主辦「2020創新論壇」，主題為「5G啟動 產業智慧轉型」，徐旭東表示，5G技術特性，鏈結大數據、人工智慧、物聯網可以帶動企業轉型，銜接新世代，更可望促進工業5.0的發展。

2020年是5G元年，也是AI技術鏈結5G，驅動產業智慧轉型的關鍵時刻，經濟日報在11月25日於台北國際會議中心舉辦「2020創新論壇」，以「5G啟動 產業智慧轉型」為主題，邀請各界先進，探討5G帶來的產業新氣象與應用。本論壇由經濟日報與遠傳電信共同主辦，台灣思科、新北市政府協辦，即起受理報名。

本次論壇邀請行政院副院長沈榮津、遠東集團暨遠傳董事長徐旭東出席致詞；井琪、鴻海集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉、台灣思科總經理陳志惟、新北市副市長陳純敬、Landing AI創辦人吳恩達等產業與官方重量級人士將發表專題演說，探討5G結合大數據、人工智慧、物聯網，帶動產業智慧轉型帶來的商機與挑戰。

徐旭東表示，今天論壇議程非常精采，報名踴躍，但因為疫情關係座位有限，只有一半的人可以來現場參加，恭喜經濟日報活動非常成功。

徐旭東昨日主持2020遠東集團耶誕點燈儀式，徐旭東表示，現在百貨公司周年慶，天天送東西，台灣消費能力也是經濟的競爭力，但除了台灣，很難有這樣的氣氛，雖然在台灣對政府有很多的抱怨，但無法抹滅政府帶動經濟的力量不少，尤其正對於新冠肺炎的管制很嚴格，大家都戴口罩走在街上，跟平常日一樣。

徐旭東也分享，小孩在紐約，他紐約大街上根本沒有人，想要走進百貨公司，會有專人問你要去哪裡採購，然後陪著你去，世界各地都面臨這樣的困難，很高興的是疫苗即將出現及普及，對我們來說是一個心安。

徐旭東笑著說，我很少說政府好話，但真的是政府給我們一個安全環境才能夠讓我們生活持續維持正常。

進入5G時代，徐旭東表示，5G速度快到無法想像，更將驅動工業5.0，過去1783年發明蒸汽機的工業1.0，到發明輸送帶技術帶起快速生產的工業2.0，1950年後電子化、電腦化跟自動化崛起加速產業發展，22015年進入工業4.0，帶起工廠自動化、大數據雲端跟機器人等，現在5G到來，高速傳輸速度跟技術特性，可以推動並促進工業5.0，應用發展很廣，想像空間多元。

徐旭東也細數今天論壇議程，遠傳總經理井琪是來自美國AT&T的專業人士，還有鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉等，討論議題包含5G更要結合AI發展。

徐旭東表示，期待未來5G結合創新，產生多元應用，更關注企業結合5G跟大人物來轉型，並銜接新世代，這只是一個開端，我們要更加速發展5G，搭配新技術應用，帶領我們進入工業5.0世代。

經濟日報社長黃素娟致詞時表示，感謝行政院副院長沈榮津連續多年來支持，而遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東則是終身學習的企業家典範。

今年創新論壇報名人數有600多個人，還好有直播，即使不在現場，也可以看到全程內容，這也是科技帶來改變，過去經濟日報都只有舉辦實體的線下活動，上半年論壇因為疫情原因全部取消，下半年開始就線上、線下都有，舉辦O2O的論壇，如果現在線上收看的觀眾已經是5G上網，更可以有低延遲、高速的體驗。

甚至主講人也不受空間限制，Landing AI創辦人吳恩達現在人在美國，將透過線上的方式發表專題演講，讓我們論壇更無遠弗屆，這都要感謝科技進步。

徐旭東董事長剛剛強調5G對於工業革命非常重要，加上大數據、人工智慧、物聯網等新技術，可望發展智慧製造、智慧交通、智慧醫療，人類未來充滿無限想像，而革命浪潮方興未艾。

黃素娟表示，台灣也積極發展5G，年初完成5G釋照，標金是全世界最高，而電信三雄等電信業者陸續開台後，5G傳輸速度是全球第四，5G時代更宣告個別產業單打獨鬥的時代過去，結盟打天下是未來關鍵策略，台灣電信產業內結盟已經展開，遠傳跟亞太電信結盟，成為台灣第一個5G共頻共網的案例。

黃素娟指出，遠東集團及鴻海集團的兩個大集團的大家長，徐旭東董事長及劉揚偉董事長到場，兩位天王級領導者的到來，也對論壇增色。