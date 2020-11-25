快訊

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

交通大學攜手緯創 成立嵌入式人工智慧研究中心

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

人工智慧與5G通訊技術整合為全球科技發展趨勢，國立交通大學今(25)日攜手緯創（3231）資通成立「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」(e-AI RD Center)，共同佈局智慧交通、智慧製造及智慧醫療，肩負培育嵌入式人工智慧研發人才之責。 

「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」將針對「嵌入式人工智慧技術」、「大數據運算分析」、「人工智慧持續學習」等關鍵技術進行研發，並搭配產業專案，推動產學生態優化、成果應用與人才培育，以研發技術解決產品開發所面臨的問題，讓學校研發技術發揮影響力，協助台灣廠商達成產業智慧化升級目標。

緯創集團積極發展人工智慧與5G相關技術，在國內自駕車技術發展、公路智能化、智慧鐵道國產化領域已逐漸嶄露頭角。現結合交大優勢共同建立「緯創-交大嵌入式人工智慧研究中心」，將提升雙方在嵌入式人工智慧領域的研發能量，同時藉由嵌入式AI技術優勢，建構多樣化以智慧交通、智慧製造及智慧醫療中心的新興應用場域。

中心主任郭峻因教授表示，交通大學電子工程學系暨電子研究所在嵌入式AI系統領域深耕多年，其執掌之智慧視覺系統設計實驗室(NCTU iVS Lab)已開發多項具競爭優勢之AI技術，包含AI模型建立平台與近一億筆標記圖資、嵌入式AI模型演算法以及智慧無人載具系統，未來可延伸至基於高效能AI SoC晶片之智慧運算系統與應用，結合5G通訊技術，配合緯創資通的產業規劃升級為校級研發中心，希冀共同孵化新創公司，帶動智慧製造、智慧醫療、5G企業專網等市場之拓展。 

緯創資通技術長黃俊東指出，於「嵌入式人工智慧研究中心」內達成產品概念驗證(PoC)的團隊，緯創將以全球化的市場經驗，幫助校園優秀團隊發展潛能，使研發團隊初期於實驗室中專注技術研發，後轉入研究中心了解市場脈動與需求，有助於新創事業縮短準備期，提高創業成功機會，育才結合育成，開啟人才接軌產業新模式。

人工智慧 緯創 交大

延伸閱讀

華碩、台大雙強聯手 擘劃健康照護、教育新藍圖

Arm與國研院合作AFA學研版授權 加快台灣人工智慧技術應用成長

台大與華碩齊推智慧醫療 要讓長照機器人走入家戶

緯創積極擴產 股價重回30元大關

相關新聞

華新科大馬廠爆染疫 擬停工三周

全球晶片電阻二哥華新科旗下馬來西亞廠傳出有員工染疫，擬停工三周，已陸續發函通知下游客戶，影響產品包括車用、消費性電子等晶...

台積3奈米跨大步 南科新廠上梁

台積電昨（24）日在南科舉行3奈米新建工程上梁典禮，為邁向最先進的製程技術再跨大步，董事長劉德音表示，台積電今年營收持續...

為何訂單滿手卻眉頭緊鎖？軸承龍頭老董擔憂：台灣缺的是人不是錢

週六午夜時分，新北市樹林區街道早已空空蕩蕩，這座工廠卻燈火通明，數十條生產線在廠內嘎嘎作響，與周遭其他早已寂靜的建物形成強烈對比，這座工廠正是全球筆電軸承龍頭新日興（3376）旗下的樹林廠。

2020創新論壇／徐旭東看好5G可望促進工業5.0發展

遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東今（25）日出席經濟日報主辦「2020創新論壇」，主題為「5G啟動 產業智慧轉型」，徐旭東...

iPhone 12 Pro拆解 南韓占比最高

日經新聞拆解蘋果最新版iPhone，發現iPhone 12 Pro的零組件成本占比以南韓最高，甚至已超越美國，凸顯南韓供...

鴻海子公司增資 深耕越南

鴻海擴大越南製造戰力，昨（24）日公告透過轉投資子公司，斥資2.7億美元（約新台幣77億元），成立新公司FuKang T...

台半導體廠加碼投資 不落人後

半導體景氣復甦，三星有意投資10兆韓元擴大半導體勢力之際，台積電、聯電、力積電等台灣半導體製造商也都動起來，同步加碼投資...

全球半導體排名 台積電位居第三

研調機構IC Insights公布研究報告，預期今年全球前15大半導體廠排名，仍由英特爾奪冠，台廠當中，僅台積電、聯發科...

三星擴產 將砸2,567億元

半導體景氣復甦，大廠紛紛加碼投資。外電報導，三星明年將加碼10兆韓元（約新台幣2,567億元）用於擴大半導體製造能量，鎖...

華新科停工效應 同業緊盯

華新科傳出馬來西亞廠有員工染疫，擬停工三周檢驗，市場預期將讓晶片電阻供給更加吃緊，國巨、大毅、奇力新等同業都密切關注後續...

國研院半導體中心攜手安謀 共同培育高階AI晶片人才

國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）今日與全球處理器矽智財領導廠商安謀國際（Arm）簽訂「AI運算矽智財...

元創電子結盟華碩 打造銀髮照護智慧觀測服務

鴻海（2317）集團旗下的元創電子總經理林森楠今（24）日表示，元創電子今年正式成為「中小企業處109年第2次新創採購標...

熱門新聞

史上最重！玉山銀理專盜領1.4億元 金管會重罰2000萬

國產新冠疫苗首筆代理合約 高端將供應馬國300萬劑疫苗

銀行理專A錢 金管會重罰玉山2,000萬元、副總連坐

台積電南科3奈米新建工程上樑 劉德音提三大目標

房地合一稅大增、擋不住炒房？ 財長：不全然無效

員工染疫！華新科馬來西亞廠傳停工 公司：營運、出貨不受影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。