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亞洲離岸風電第一例 沃旭能源打造企業專網明年Q3完工

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

沃旭能源位於彰化外海的「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」將成為亞洲第一個部署企業專用網路的離岸風電場，預計明年第3季前完工。沃旭能源表示，這是中華電信愛立信聯手為沃旭能源打造的三方合作的企業專網，也奠定了企業專網另一創新應用里程碑。

大彰化離岸風電場設置地點於外海35至60公里處，脫離台灣本島行動網路的訊號覆蓋範圍。因此，中華電信與愛立信共同協助沃旭能源建置企業專網，合作建置的行動寬頻網路，採用900MHz與1800MHz頻段，可使遠在外海風電場上的工程人員透過良好的通訊品質，優化日常維運的工作溝通環境。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場是台灣首座大規模遠岸離岸風場，單趟乘船需要約3小時才能抵達，且分布面積遼闊，相當於2.6個彰化市。擁有優質的行動通訊品質，對於確保風場營運以及離岸風場團隊的工作安全來說至關重要。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，這次的三方合作是台灣在企業專網應用的創新嘗試。中華電信透過為沃旭能源量身打造的企業專網，確保旗下員工在彰化外海離岸35至60公里的風電場上，仍能擁有穩定、高速且品質優良的行動寬頻網路。

台灣愛立信總經理藍尙立表示，不論是4G或5G，企業專網需要靈活、可擴展的架構，以因應不同情境的網路連結控制與優化，並同時為企業未來的5G產業進階應用做足準備。

中華電信 離岸風電 愛立信

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