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全球瘋電動車 特斯拉成國內複委託市場大熱門

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

全球市場吹起電動車的投資風，其中，龍頭的特斯拉（TESLA）在股票分割後，12月又將納入標普500指數的成分股下，近一、二個月來，已成為國內投資人瘋搶的標的，在永豐金、國泰國內兩大複委託券商中，都已是熱門中的大熱門股票。

全球各主要國家將在未來陸續禁售燃油車，且由近期各大車廠陸續登場的車展大戲中，電動車也成為發展主力，也吸引全球投資人的注意，特斯拉在8月底股票分割（1股變5股）、股價由逾2,300美元來到400美元附近後，近期又隨年底各大車展登場，電動車已成發展趨勢，

再加上特斯拉12月21日起將納入標普500指數成分股下，加速引爆國內投資「瘋」。國際投資機構也看好全球電動汽車發展趨勢，將特斯拉目標價上修至1,000美元，其股價也應聲再創股票分割後的新高，23日股價以521.85美元的新高收盤，其創辦人馬斯克身價也應聲突破1,200億美元，擠下微軟創辦人比爾·蓋茲，排名世界第二。

經了解，國內兩大複委託券商─國泰、永豐金證券，10月以來，特斯拉將逐漸擠進熱門前十大標的中，11月趨勢更加明顯。以永豐金證券的複委託狀況來看，11月中旬時，當周國內投資人利用複委託交易特斯拉股票的金額，即暴增至逾5,000萬美元，較前一周增加逾三倍，而11月迄今，特斯拉的複委託交易金額飆至近1億美元，排名第二的也是電動車代表車廠之一的蔚來汽車，但特斯拉在穩坐全球電動車市場龍頭寶座下，複委託金額是排名第二蔚來汽車的數倍。

根據永豐金第3季針對旗下「豐存股-美股」平台的統計，該平台當時最熱門的前十大美股存股標的依序為蘋果、美國銀行、Invesco納斯達克100指數ETF、SPDR金融類股ETF、Vanguard整體股市ETF、VanEck Vectors黃金礦業ETF、SPDR標普500指數ETF、華特迪士尼公司、波克夏海瑟威、艾克索美孚，短短一個多月時間，特斯拉已躋身前十大標的，成為國內投資人複委託美股中的最愛。

特斯拉 電動車

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