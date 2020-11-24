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元創電子結盟華碩 打造銀髮照護智慧觀測服務

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
鴻海（2317）集團旗下的元創電子總經理林森楠，與Asus合作提供全球首創Wi-Fi 睡眠和活動偵測的智慧感測裝置。記者李珣瑛／攝影
鴻海（2317）集團旗下的元創電子總經理林森楠，與Asus合作提供全球首創Wi-Fi 睡眠和活動偵測的智慧感測裝置。記者李珣瑛／攝影

鴻海（2317）集團旗下的元創電子總經理林森楠今（24）日表示，元創電子今年正式成為「中小企業處109年第2次新創採購標案」合格廠商，與Asus合作提供全球首創Wi-Fi 睡眠和活動偵測的智慧感測裝置，即將於12月於政府的共同供應契約平台上架，可讓全台各地政府機關方便購買，並有機會申請新創採購補助。

元創今天出席新竹科學園區記者會，發表其「長者照護智慧觀測服務」，這項服務是2018和2019年在經濟部中小企業處、台北市政府社會局、智慧城市辦公室、資訊局、耕莘醫院等單位協助下，使用元創獨特的Wi-Fi感測技術，與Asus合作提供全球首創Wi-Fi 睡眠和活動偵測的智慧感測裝置，在大龍、中山老宅場域內進行了概念和服務驗證。

元創電子總經理林森楠表示，元創電子結合台灣完整的ICT產業鏈在竹科管理局及政府相關單位的支持下，利用竹科完整的ICT產業鏈，與Asus合作設計、生產「Asus Lyra Care」的硬體，發展出全球首創的「長者照護智慧觀測服務」系統，雖然現階段各地方政府社會局處皆有提供獨居長者照護服務，包含緊急救援系統，並推廣穿戴裝置，但因為使用不方便，無法發揮效益，「長者照護智慧觀測服務」可以從三個關鍵面向來補強現有緊急救援系統的不足。

首先，解決長者生活隱私問題：無需鏡頭與錄像，沒有隱私問題。其次，無侵犯的關懷長者健康：維持長者既有的生活習慣，無須主動報平安。再者，長者宅內安全管理：異常狀況（如就寢時間未返回，或失智老人半夜離開房間）發生時，能有系統提醒，即時反應。

除了「長者照護智慧觀測服務」外，元創電子預計在明（2021）年推出跌倒偵測服務。跌倒一直是65歲長者受傷的主要原因，也是醫院發生最多的意外事件，按照台灣衛福部統計民國98-108年每年因跌倒死亡者在千人以上，108年更有1,487人死於跌到（落），為每年主要死因之一，元創電子WiFi感測的跌倒偵測，無須穿戴、不用攝影機，可安裝於浴廁或房間，無隱私問題，可讓整個長者照護服務更為完整。

此外，因應COVID-19的居家隔離者，「長者照護智慧觀測服務」的活動偵測及使用介面，非常合適偵測隔離者是否仍在隔離區域裡面活動，且室內安裝方便，又不侵犯隱私，中控台和警示系統的介面，也方便主管機關管理，除了可瞭解隔離者是否仍在隔離區域內活動，並可同時蒐集隔離者的睡眠和作息資料，作為參考，為台灣防疫技術增加一個獨特的創新亮點。

林森楠說，元創電子以WiFi為感測訊號，未來能整合各類Smart Home產品，如網狀無線網路系統（Mesh WiFi）、智慧音箱、智慧檯燈、智慧燈泡、智慧插座等都可延伸成為WiFi感測的產品，像是整合智慧音箱的語音功能，可以讓照護偵測加上語音互動，可減少誤報機率，讓照護者不會因為誤報而疲於奔命，更符合使用者需求。

鴻海（2317）集團旗下的元創電子總經理林森楠，與Asus合作提供全球首創Wi-Fi 睡眠和活動偵測的智慧感測裝置；及明（2021）年推出內含跌倒偵測服務產品。記者李珣瑛／攝影
鴻海（2317）集團旗下的元創電子總經理林森楠，與Asus合作提供全球首創Wi-Fi 睡眠和活動偵測的智慧感測裝置；及明（2021）年推出內含跌倒偵測服務產品。記者李珣瑛／攝影

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