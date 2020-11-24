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全球加速發展5G 兆勁網通事業訂單暢旺

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

兆勁科技（2444）董事長紀政孝今（24）日表示，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業保持良好訂單需求，更加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現，有望堆疊公司整體營運高成長動能。

兆勁今天舉辦法說，紀政孝強調，公司近兩年積極深化網通事業，並積極拓展記憶體、光速光通訊雷射晶片（VCSEL Chip）、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，帶動整體營運體質持續優化。

兆勁今年第三季合併營收4.98億元、稅後淨利1,218萬元、每股稅後純益0.12元；其中，稅後淨利、每股稅後純益均繳出2018年來單季次高水準。

兆勁在網通事業擁有超過20年以上產品研發、量產及銷售經驗，與歐、美、日系大廠建立長期合作關係，提供客戶高品質與合理成本的代工代料服務。

尤其，今年受惠美中貿易戰，接獲國際客戶轉單效益，再加上全球掀起遠距辦公、教學需求高漲，帶動網通事業銷售表現持續暢旺，今年前十月較去年同期成長近9%，占整體營收比重達84%。

紀政孝表示，目前歐、美地區客戶持續追加訂單，公司已於第3季增設測試設備，有助於提升生產效率；不僅如此，看好明年網通事業在代工業務主要客戶訂單需求強勁下，對整體營運貢獻可望持續放大。

根據資策會產業情報研究所（MIC）最新預估，2020年至2025年全球電信商將投入1.1兆美元建置網路，其中近八成比重約8,800億美元使用於5G主題上。

紀政孝指出，公司營運主軸以5G為主的架構，以「網通傳輸」、「儲存裝置」兩大研發方向，近兩年全力發展記憶體、光速光通訊雷射晶片（VCSEL Chip）、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，創造公司整體營運規模與產業競爭力。

包括記憶體業務持續深化國際記憶體大廠代工訂單表現，今年前十月營收比重為16%，亦與全球最大記憶體模組獨立生產商及供應商建立業務合作關係，並正式跨入資料中心、雲端應用的伺服器記憶體相關產品領域。

在半導體減薄再生晶圓技術方面，兆勁今年1月中與大陸兩家半導體廠簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備給這兩家廠商，並於9月底交貨，目前已先收足七成設備款項，有望於今年底前完成訂單營收認列。

另一方面，高速光通訊雷射晶片 (VCSEL Chip)為未來培育的重點部門，以開發設計及生產VCSEL晶片為主，主要應用於光通訊及精密感測兩大領域。目前主要產品包括光通訊領域850nm 25Gbps及光感測與飛時測距領域940nm兩波長面射型雷射晶片，公司已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試，預計明年下半年進入試量產，正式跨入IC設計領域。

記憶體模組 網通

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