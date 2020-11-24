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富盈數據打造網紅大聯盟 明年進軍東南亞市場

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
富盈數據董事長葉光釗。記者蕭君暉／攝影
富盈數據董事長葉光釗。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）旗下新創公司富盈數據董事長葉光釗今（24）日表示，富盈數據將組建網紅大聯盟，廣納內容創作者，打造內容生態圈，再利用富盈的技術，串接廣告主讓流量變現，2021年將進一步往東南亞市場發展。

富盈數據今天舉行「創作者趨勢年會—打造超強IP變現進化術」論壇活動。葉光釗表示，期望透過富盈數據的一站式網路發布品牌，號召實力堅強的台灣網路新創品牌，一起組建網紅IP製造大聯盟，讓發散的個別流量更加凝聚，製造更大的影響力及變現能力。

鴻海集團目前旗下的新創公司，除了富盈數據之外，還有餐飲管理系統肚肚，以及三創，葉光釗也是鴻海集團新創辦公室的主要負責人。

至於富盈數據在鴻海集團扮演的角色？他說，鴻海董事長劉揚偉訂下三加三的戰略，其中之一是發展新興產業與技術，例如鴻海之前在科技日，展示電動車平台，電動車不只是商業的新產品，而是一個生態系統，因此，要面對的是廣大用車人，富盈可以在這其中扮演重要角色，掌握廣大人口，將來鴻海把電動車平台推廣到終端用戶，富盈將是一大助力。

富盈成立三年來，目的是做流量的生意；廣納創作者們加入、打造內容生態圈，再串接廣告主讓流量變現。用數據驅動體驗，用技術實現變現，讓創作者能專心創作，剩下的事交給富盈數據。

葉光釗說，2021年富盈數據發展重點就是出海，富盈以前是文字網站，有一定限制，主要鎖定華文市場，未來將擴充影音，廣播（podcast）等內容，並且拓展海外市場，東南亞將是首選，例如越南印尼泰國等地。

他強調，透過富盈提供的平台，可以讓內容創作者，專心發揮創作能力，協助他們知道，這些創作者的讀者是那些人，創作者可以專心發展有興趣的內容，不用費心拉廣告，只要專心創作。而富盈提供精確的分析，這是雙贏策略，而且這個分析是由技術來做，不是用人來分析，不僅精確，而且沒有人力限制。

他指出，目前富盈有很多創作者夥伴，由富盈提供很多工具，了解讀者的行為，並提供分析，告訴創作者趨勢是什麼，有這樣的趨勢，創作者才知道怎麼行銷。

富盈數據舉辦『創作者趨勢年會—打造超強IP變現進化術』論壇活動。圖為數位時代創新長黃亮崢（左起）、資策會產業情報研究所副所長周樹林、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、富盈數據董事長葉光釗、富盈數據總經理薛閔如、Google大中華區商業經銷合作夥伴經理周欣怡。富盈數據／提供
富盈數據舉辦『創作者趨勢年會—打造超強IP變現進化術』論壇活動。圖為數位時代創新長黃亮崢（左起）、資策會產業情報研究所副所長周樹林、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、富盈數據董事長葉光釗、富盈數據總經理薛閔如、Google大中華區商業經銷合作夥伴經理周欣怡。富盈數據／提供

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