華碩、台大雙強聯手 擘劃健康照護、教育新藍圖

品牌華碩（2357）今與台灣大學人工智慧與機器人研究中心簽訂合作備忘錄，將結合雙方技術和場域資源，共同發展健康照護、教育領域等多元應用。華碩營運長謝明傑表示，本次合作導入華碩首款商務機器人ASUS Zenbo Junior，擁有對話，表情、動作、燈效、物聯等能力，以及豐富易用的開發工具與感測器API，能協助快速且輕鬆創造特定應用，打造更符合實際情境並可彈性管理的機器人解決方案。

教育方面，ASUS Zenbo Junior以寓教於樂的方式導引學習程式和運算思維，成為有趣且實用的智慧教具，將機器人原理與AI基礎知識融入課程規劃，並可透過管理系統分發或繳交作業、進行學習成果評量，成為推進人工智慧教育的強力引擎。而因應高齡化社會所帶來的長照需求，台大人工智慧與機器人研究中心亦以ASUS Zenbo Junior為平台，加上華碩獨家軟體、技術奧援，共同發展遠距醫療及照護應用，並於相關場域實地驗證，可望使樂齡照護市場成為機器人走入千家萬戶的重要進程。

台灣大學人工智慧與機器人研究中心傅立成教授也指出，建立智慧化系統解決方案是台灣在這波工業革命浪潮下發展推動的方向之一，其中，人工智慧和機器人相關領域為重要關鍵。雙方未來亦將持續集結產業及學術資源，推動更多前瞻性合作研究，以提升台灣人工智慧實力。