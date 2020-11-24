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晶相光10月每股賺0.54元 明年業績有望增長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

影像感測IC廠晶相光（3530）應主管機關要求，今（24）日公布10月每股純益為0.54元。晶相光先前在法說會中提到，明年所取得的產能應可支持該公司持續成長，該公司希望明年業績能有兩位數百分比的增長。

晶相光近期股價狂飆，今日收在平盤價128元，盤中一度攻上138元，是2018年8月以來高點。

晶相光累計前10月合併營收為24.88億元，已超過去年全年業績，年增幅度為36.4％。累計前三季獲利為1.48億元，年增50.4％，每股純益為為1.93元。該公司公布10月獲利為4,200萬元，年增1.1倍。

關於明年產品漲價幅度，依照市場動態與供應鏈的狀況，晶相光估計調漲幅度希望不超過20％。整體而言，該公司希望能維持20％左右的毛利率

晶相光今年的業績成長動能主要來自於消費類IP攝影機應用，也就是主流量大的產品。接下來該公司希望進一步補強中高階產品版圖，明年要提高產品等級，新產品預計將在明年第4季可量產。

晶相光指出，該公司布局目標包括在既有產品基礎上提升性能，以及接下來要進入中高階市場，明年希望能有200萬至800萬畫素的全系列產品。值得注意的是，晶相光的車載產品線齊全，現在已在後裝市場有不少斬獲，部分產品後續還有機會進入前裝市場。

法說會 毛利率

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