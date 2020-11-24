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毛小孩商機大！睿生攜手屏科大 建全台首套X光影像系統

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
屏科大校長戴昌賢（左）與睿生光電董事長楊柱祥代表，簽訂策略聯盟備忘錄展開產學合作計畫。圖／群創提供
屏科大校長戴昌賢（左）與睿生光電董事長楊柱祥代表，簽訂策略聯盟備忘錄展開產學合作計畫。圖／群創提供

群創（3481）旗下睿生光電今（24）日與國立屏東科技大學簽訂策略聯盟備忘錄，這項產學合作計劃，是睿生以自主設計的X光平板偵檢器-Mix V14C，結合國立屏東科技大學專業教授研究，建構寵物的X光拍攝參數及影像系統，用睿生的硬實力搭配屏東科大的軟實力，深耕寵物智慧醫療，聯手打造寵物醫療的台灣隊，邁向寵物智慧醫療新篇章。

根據統計，2020年底前，登記犬貓的數量將會超過15歲以下的小孩，每年帶來超過217億的商機，市場潛力十足！

睿生光電為面板大廠群創光電2019年孵育的第一家新創公司，以多年X光醫療為基礎，從設計、研發、製造一手包辦，為台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板偵檢器廠商，並已通過美國食品藥物管理局 （FDA）、 歐盟（CE）、台灣食品藥物管理署 （TFDA）三大醫療體系的認證，已在人醫和獸醫市場展開銷售。

國立屏東科技大學獸醫教學醫院近年著力於伴侶動物影像診斷的精進，透過高階影像診斷服務，獸醫師能針對伴侶動物擬定最適切的醫療計畫，掌握治療的黃金時間。過去台灣市場上，獸醫用影像軟體大多為中國、韓國製的產品，經由此次雙方的合作，從介面的操作流程優化，影像品質的提昇，打造寵物市場的軟硬體，預期可大幅提高國產醫療器械的使用經驗及信賴感。建立第一套從頭到腳專為台灣寵物市場量身打造的軟硬體，並藉由影像處理技術的提升以及操作介面與流程的優化，進而提升國內自製高階醫療器材的水準。

睿生總經理李志聖表示，屏東科大擁有國內頂尖的獸醫系人才與優良的教育環境，計畫主持人李文宗副教授、林莉萱助理教授皆擁有豐富的影像處理以及獸醫臨床醫學的經驗，將攜手打造獸醫專屬的智慧醫療平台。他說，睿生也將積極布局市場，提供最優質的影像品質給寵物毛小孩們，期能藉由屏東科大與睿生在產學合作的結盟鏈結，將學界研發技術能量，成功轉化獸醫醫療產品商品化，致力將產業擴展至國際市場的目標邁進。

屏東科技大獸醫教學醫院蔡宜倫院長（左起）、屏東科技大學生物機電工程系李文宗系主任、屏東科技大學獸醫學系林莉萱助理教授、屏東科技大學校長戴昌賢，及睿生光電董事長楊柱祥，睿生光電總經理李志聖等於簽約後合影。圖／群創提供
屏東科技大獸醫教學醫院蔡宜倫院長（左起）、屏東科技大學生物機電工程系李文宗系主任、屏東科技大學獸醫學系林莉萱助理教授、屏東科技大學校長戴昌賢，及睿生光電董事長楊柱祥，睿生光電總經理李志聖等於簽約後合影。圖／群創提供

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