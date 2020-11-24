法人估南茂第4季營運回升 股價今寫3個月新高

市場看好封測廠南茂（8150）第4季營運回升，尤其是遊戲機及消費性電子可望持續具拉貨動能，因此單季營運可望優於第3季表現，今（24）日股價也持續向上推升，今日股價高點來到32.8元，寫下近3個月以來新高。

市場分析師指出，今年第4季以來，全球半導體需求逐漸好轉，且客戶相關庫存水位相當健康，產業及市場狀況將有別於以往而逐季成長。同時，在需求增加、測試價格調漲、產能增加挹注下，第4季驅動IC營收成長將優於記憶體，毛利率及獲利表現亦可望改善。

對於明(2021)年展望，南茂對明年上半年營運樂觀看待，指出市況相當健康，以目前掌握訂單看來產能將相當吃緊，預計擴增產能均已被客戶預訂，預期獲利狀況可望顯著提升，其中，驅動IC測試機，目前約有600台，預計再新增50至60台機台，將於明年上半年陸續到位，有利明年業績表現。

此外，在驅動IC方面，受惠中大尺寸電視及PC、NB面板需求動能仍相當不錯，主要由於小尺寸手機面板受惠中低階5G智慧手機需求增加、TDDI產品在HD面板滲透率持續提升，需求非常強勁。根據客戶訂單需求，市場法人也預估，南茂的TDDI晶圓測試吃緊情況將持續至明年。