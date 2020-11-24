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沈榮津：國際大廠來台形成策略聯盟 帶來前瞻技術

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院副院長沈榮津出席「2030技術策略與藍圖論壇」。 記者蘇健忠／攝影
行政院副院長沈榮津出席「2030技術策略與藍圖論壇」。 記者蘇健忠／攝影

行政院副院長沈榮津今表示，國際大廠紛紛都到台灣來做研發中心，台灣也利用這一波啟動計畫，讓我國業者就下世代的半導體、AI人工智慧、5G等重要技術，能與國際大廠形成策略聯盟，並帶來前瞻技術共同研發；他也勉勵產業，綠電使用得要「超前部署」，因為未來消費者將會要求產品標示使用多少綠電。

工研院今日舉辦「2030技術策略與藍圖論壇」首度發表「2030技術策略與藍圖」之完整架構，勾勒出2030年的生活情境，以解決問題為導向，理解未來的需求，解析科技趨勢，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境三大應用領域，並據此探索支持三大應用領域的智慧化致能技術，研擬2030技術策略與藍圖。

現場邀請行政院副院長沈榮津，智榮集團創辦人曁智榮基金會董事長施振榮、國立台灣大學名譽教授李源德、台灣水泥董事長張安平、遠傳電信總經理井琪等人，從趨勢、商機、環境等不同面向，切入疫後產業所需要的轉型思維。

沈榮津表示，過去工研院的技術議題，都在範疇領域去談，這次可以看到則是跨領域，再去思考未來的技術發展延伸帶來的運用，三個大方向智慧生活、健康樂活、永續環境，再來帶出這樣的願景、情境之下，工研院的技術布局，以及最後如何做跨領域整合。

沈榮津說，工研院表示，藍圖勾勒出來之後，將隨時看環境變化做滾動式的調整，打個比方，像是新冠肺炎疫情，讓過去大家在談的應用的思維都改變了，現在談疫情就是遠端監控、遠距醫療，各類技術都隨著疫情來做調整。

沈榮津也提到，政府施政主軸是讓台灣成為第一先進半導體製程中心、成立高科技研發中心，當中包含AI、5G與下世代半導體，另外還有綠能發展中心，以及車輛電動化，讓企業可以升級轉型、面對環境挑戰，也希望產業界、法人、單位大家一起努力，為了2030年的目標做規劃。

沈榮津並舉台積電為例，說其響應國際「RE100」，買下了將近1000MW（百萬瓦）裝置容量的綠電，期盼產業在綠電使用上得要「超前部署」，因為未來消費者會要求產品標示使用多少綠電，未來品牌廠一定會想知道業者用了多少綠電。

工研院董事長李世光則說，疫情後的世界，行政院要求工研院如何跟政府民間與企業合作，讓產業繼續往前邁進，過去的技術創新都用領域來區分，但藍圖則定義出智慧生活、健康樂活、永續環境，要從結果導引領域運用，這樣架構也得到行政院的支持，將一步步往前推進。

行政院副院長沈榮津出席「2030技術策略與藍圖論壇」。記者賴于榛／攝影
行政院副院長沈榮津出席「2030技術策略與藍圖論壇」。記者賴于榛／攝影

綠電 工研院 沈榮津

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