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5G指數勝0050？ETF想存股 投資人不可不知一關鍵

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
臺灣5G+通訊指數與臺灣50指數報酬表現。資料來源：國泰投信、媒體製圖
臺灣5G+通訊指數與臺灣50指數報酬表現。資料來源：國泰投信、媒體製圖

首檔台股5G ETF「國泰台灣5G+」（00881）熱烈募集中，在發行的國泰投信率先比較全球某5G指數績效，展現台灣概念股更會跑的成績，最新宣傳中，又比較投資台股市值前50大個股的台灣50指數，較勁「0050」的意味頗為濃厚。

不過，眼尖投資人應會發現，5G指數屬於產業型指數，與市值型指數本來就有比較基礎不一致的情形。且5G+指數大量投資電子股，受特定類股的帶動度較大，據法人拿指數公司資料回測，也發現該指數報酬相當「神似」台灣電子股指數。

對此法人表示，論單一個股的投資風險，00881投資台積電比重預期有30%，是第一大成分股，與市值型的0050相比，集中投資權王風險較低，然00881全數投資電子股，選股邏輯相對市值型ETF來得複雜，因此仍有單一產業的風險，也需要定期檢視成分股；想要長期存股甚至「all in」的投資人非全無風險要留意。

另外值得一提，如想投資產業型ETF，台股中還有富邦科技（0052）、元大電子（0053）兩檔ETF，同樣全數布局電子股，並更為側重台積電，現0052投資權王比重超過七成，0053約44%；對於能承受較大波動、偏好追求單一產業乃至台積電報酬的投資人，可同步比較。

00881由於集中投資電子股，在近期績效比較中，2017年底來含息報酬率達66%，跑贏台灣50報酬指數的57%，除了來自近幾年5G概念股被熱錢拉抬有好表現，電子股也確實勝過台股大盤和有分散買入其他產業的標的。不同的成分，自然造就不同績效。

如考量00881的投資特性，同步與台灣電子股指數比較，後者統計的2017年底以來，指數總報酬達到67%，兩者表現出現高度雷動度。另進一步據臺灣指數公司資料，2016年1月5日至今年7月5日（臺指公司5G+指數之最新資料日），5G+和電子股指數的報酬線型也有亦步亦趨表現。

而產業型ETF，投資台積電最多的0052，於2017年來的總報酬率達到109%。

業者表示，上述比較實與近來不少媒體報導，0052十年定期定額報酬率大勝0050、0056，有異曲同工之妙，然三者恰好是產業型、市值型、及高股息類型的產品，設計目標完全不同。報導固然能論述0052受惠台積電大漲，締造優異成績，但也需要讓投資人認知，其單一產業和大幅波動的潛在風險。

國泰投信則表示，5G+指數和0050確實有產業分布上的不同，主要希望讓投資人在現有台股產品外，有不同的參考選擇。00881還設有配息機制，能滿足尋求收益的需求。

2016/1/5-2020/7/5加權報酬指數、臺灣5G+通訊報酬指數、及臺灣電子加權報酬指數之績效。資料來源：臺灣指數公司
2016/1/5-2020/7/5加權報酬指數、臺灣5G+通訊報酬指數、及臺灣電子加權報酬指數之績效。資料來源：臺灣指數公司

台積電 5G

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