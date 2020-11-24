趨勢科技推新品 攻雲端資安防護商機

全球雲端資安大廠趨勢科技今（24）日宣布，專為現代化雲端應用程式與API設計的雲端原生防護解決方案 Trend Micro Cloud One– Application Security 正式上市。趨勢科技表示，這是自家Trend Micro Cloud One防護服務平台的一環，Application Security提供程式碼層次的可視性，防範最新的網路威脅。

趨勢科技產品行銷副總裁 Wendy Moore 表示：「Application Security 是 Cloud One 平台非常重要的一環，藉由技術整合來讓部署應用程式的客戶在最適當位置享有絕佳的防護。不論要建構企業內應用程式或是雲端內的容器，或者採用無伺服器設計，資安工具都不能對開發流程造成干擾。Application Security 可讓企業輕鬆部署同時涵蓋傳統與新式現代化架構及程式碼的進階防護。」

調研機構Gartner報告指出，目前全球約有20%的企業導入無伺服器功能平台服務（function platform as a service，fPaaS），到了2025年則會成長到50%以上。趨勢科技指出，為因應這樣的市場趨勢，Cloud One – Application Security 採用內嵌資安機制來提供執行時期防護，協助企業確保在新式環境架構下的資訊安全。

趨勢科技表示，保護雲端應用程式的必要性日益增加，目前已有專門鎖定無伺服器應用程式的重大威脅，例如竊取登入憑證、機敏資料以及程式碼等，都是最新的網路資安威脅。而Cloud One – Application Security不僅能在執行時期預先攔截攻擊，不讓攻擊發生，還能協助開發人員明確找到程式碼中可能遭到攻擊的漏洞。

不論應用程式是企業內部開發或來自第三方，Application Security的程式碼識別技術都能協助開發團隊判斷問題的輕重緩急，並採取有效的步驟來解決資安問題。