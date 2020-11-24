Arm與國研院半導體中心 簽訂AI運算矽智財學研專案

處理器矽智財（IP）大廠安謀（Arm）於今（24）日，與科技部旗下國家實驗研究院台灣半導體研究中心簽訂「AI運算矽智財學研專案」，協助學術界取得Arm的AI處理器IP，打造AI異質運算學研平台，快速提升學術界AI晶片設計與研發能力。

台灣半導體研究中心是亞洲第一個與Arm簽約的單位，也是全球第一個獲得AFA學研版合約的法人單位。

AFA是Arm於2019年7月發表的全新IP授權模式，讓系統單晶片設計團隊能在取得授權之前，就先進行相關研究，之後再針對生產時使用到的部分付費。據了解，全球已有超過70家業者採用，台廠也有超過10家業者採用。

Arm於2020年也為學研界推出AFA學研版，讓學研界可免費存取各種IP與工具，無需一一進行授權。

AI運算的架構通常可包括處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）與神經網路處理器（NPU），各有不同優點與特性。上述AFA學研版讓學術界進行研究開發時先享有Arm提供的IP資源，後續產品進行商用化時，再接續取得AFA新創版或正常版授權來生產。

Arm台灣總裁曾志光說，這次國研院半導體中心也是全球首家獲得Arm最新發表類神經處理器Ethos-N78授權的學術單位。希望透過AFA學研版合作，協助政府串接產學研各方資源，共同打造AI異質運算學研平台，加速AI創新與實現。

國研院半導體中心主任葉文冠指出，劍橋大學與哈佛大學都已與Arm簽訂AFA學研版，希望這次透過合約簽訂，協助學研界克服AI晶片設計研發的挑戰，提升AI晶片設計的前瞻性與產業實用性。