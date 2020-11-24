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員工染疫！華新科馬來西亞廠傳停工 公司：營運、出貨不受影響

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
圖為華新科董事長焦佑衡。記者鄭超文攝影／報系資料照
圖為華新科董事長焦佑衡。記者鄭超文攝影／報系資料照

被動元件大廠華新科（2492）馬來西亞廠傳出，因有員工染疫，工廠已停工檢驗，對此，華新科表示，會用最快速度進行全廠的檢驗，檢驗之後也將儘快向當地政府申請復工，營運及出貨將不會受到影響。

近日市場傳出，華新科馬來西亞廠傳出有員工染疫，在安全考量之下，目前該廠已停工，對此，華新科表示，確有停工的情況，也是為配合當地政府政策進行停工，目前將進行全廠的檢驗，待完成檢驗之後，將儘快向當地政府申請復工，華新科預期不致影響營運。

據了解，該廠是以生車用產品為主，由於目前華新科接單情況相當不錯，稼動率已在9成以上，且庫存水位也偏低，因此，市場擔憂對該公司營運，甚至市場供給出現牽動。

華新科並表示，該公司在當地並非只有一個生產廠，因此，無論在生產或是下游客戶出貨的調整上，都將會積極協調其餘廠的產能配合，營運上不會受到影響，公司還是會朝儘快復工進行。

華新科 馬來西亞

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