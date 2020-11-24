台灣大推車隊大管家3.0 AI加持車隊管理服務大躍進

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣大哥大（3045）今（24）日宣佈與創星物聯合力推出AI車隊管理平台「車隊大管家3.0」，幫助企業用戶更精準、快速掌握車輛動態資訊，除了在車端、雲端技術突破之外，「車隊大管家3.0」導入AI加值服務，運用即時數據演算法，依照駕駛習慣進行風險係數預測，協助瞭解駕駛員駕駛行為與車況，預測及估算車輛保修與油料採購等時機，可助力倉儲業、物流業、運輸業、租車業等具車隊管理需求的業者，大幅提升管理效率及降低營運成本。

台灣大哥大商務長吳傳輝表示，隨著科技進步與全球汽車市場發展，台灣大哥大已做足準備，迎接C.A.S.E.帶來的巨大變革 (Connectivity聯網化，Automation自動化，Sharing共享化，Electrification電動化)，在車聯網領域持續深耕與創新。本次台灣大與專精數據分析的車聯網服務夥伴創星物聯共同打造「車隊大管家3.0」，透過車端可聯網的硬體設備，搭配雲端系統平台，協助車隊主快速、精準追蹤車輛位置，並使用大數據分析持續優化演算法，建立日益精準的預測模型，為企業用戶精準掌握市場先機。

「車隊大管家3.0」透過車輛使用參數、道路狀況與圖資系統，運用AI演算技術建立車輛使用模型，同時分析駕駛行為，協助企業主掌握駕駛方式以預測駕駛員行車風險、車輛狀況等，進而降低車輛損害與事故之衍生成本。後端系統平台新增「電子圍籬」功能，可依照用戶需求，提供指定車號、地區、多車同步等多元監控管理模式，進一步預先設定如超速、怠速、失聯等異常駕駛條件，可自動以系統、簡訊或APP將異常狀態通報車隊管理者。

台灣大哥大 車聯網 演算法

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