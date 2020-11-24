歐美「黑色星期五」本周登場 宏碁蓄勢待發

一年一度的黑色星期五（Black Friday）即將來到，今年為11月27日，各大購物平台早已推出黑色星期五購物優惠，而品牌宏碁（2353）由於長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績，這次黑色星期五購物節宏碁也將大展身手。據悉，宏碁在美國亞馬遜平台筆電領域前五名中囊括第一及第三名。同時，在前十名筆電排行下，宏碁更是以2台電競筆電機種為最高單價機種，桌機領域則是銷售第一，更拿下All-in-One電腦冠軍銷售，此外，亦在顯示器方面長期維持領先位置。

宏碁積極研發創新及頂級的產品，藉由銷售成績展現消費者對品牌的喜愛及肯定，旗下輕薄、電競筆電及顯示器產品組合多樣化，無論在尺寸、規格或外型上，皆能滿足消費者在娛樂或工作上的需求，獨家的散熱技術更能讓筆電保持穩定效能，近期更推出抗菌系列筆電，滿足消費者需求；此外，主打教育市場的Chromebook系列更是業界產品線最齊全的品牌之一，不僅站穩教育市場，更在商用市場嶄露頭角。

此外，據最新市調資料顯示，宏碁電競桌機9月在北歐四國以28.2%市占奪下冠軍、年增率以110%領先群雄，更為業界成長率（均值11%）的10倍，躍上北歐四國電競桌機品牌霸主地位。

宏碁深耕北歐四國電競市場，電競桌機領域創下16個月以來市佔新高。宏碁電競產品配備專屬的散熱技術，旗下獨家Predator FrostBlade™能高速旋轉處理進氣和排氣同時保持低噪音，可提升多達16％的風量和增加55％的風壓，更具備RGB功能；此外，機身桌機多採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，帶給玩家不同以往的電競體驗。

隨著歐美週五的黑色星期五購物節登場，品牌廠也將大展身手開賣自家產品，搶攻年底聖誕旺季。