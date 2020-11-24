聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐美「黑色星期五」本周登場 宏碁蓄勢待發

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
一年一度的黑色星期五（Black Friday）即將來到，品牌宏碁由於長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績，這次黑色星期五購物節宏碁也將大展身手。法新社
一年一度的黑色星期五（Black Friday）即將來到，品牌宏碁由於長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績，這次黑色星期五購物節宏碁也將大展身手。法新社

一年一度的黑色星期五（Black Friday）即將來到，今年為11月27日，各大購物平台早已推出黑色星期五購物優惠，而品牌宏碁（2353）由於長期在美國亞馬遜平台保持銷售佳績，這次黑色星期五購物節宏碁也將大展身手。據悉，宏碁在美國亞馬遜平台筆電領域前五名中囊括第一及第三名。同時，在前十名筆電排行下，宏碁更是以2台電競筆電機種為最高單價機種，桌機領域則是銷售第一，更拿下All-in-One電腦冠軍銷售，此外，亦在顯示器方面長期維持領先位置。

宏碁積極研發創新及頂級的產品，藉由銷售成績展現消費者對品牌的喜愛及肯定，旗下輕薄、電競筆電及顯示器產品組合多樣化，無論在尺寸、規格或外型上，皆能滿足消費者在娛樂或工作上的需求，獨家的散熱技術更能讓筆電保持穩定效能，近期更推出抗菌系列筆電，滿足消費者需求；此外，主打教育市場的Chromebook系列更是業界產品線最齊全的品牌之一，不僅站穩教育市場，更在商用市場嶄露頭角。

此外，據最新市調資料顯示，宏碁電競桌機9月在北歐四國以28.2%市占奪下冠軍、年增率以110%領先群雄，更為業界成長率（均值11%）的10倍，躍上北歐四國電競桌機品牌霸主地位。

宏碁深耕北歐四國電競市場，電競桌機領域創下16個月以來市佔新高。宏碁電競產品配備專屬的散熱技術，旗下獨家Predator FrostBlade™能高速旋轉處理進氣和排氣同時保持低噪音，可提升多達16％的風量和增加55％的風壓，更具備RGB功能；此外，機身桌機多採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，帶給玩家不同以往的電競體驗。

隨著歐美週五的黑色星期五購物節登場，品牌廠也將大展身手開賣自家產品，搶攻年底聖誕旺季。

電競筆電 宏碁 黑色星期五

延伸閱讀

宏碁電競桌機稱霸北歐4國 9月市占率創16個月新高

宏碁PLANET9即時AI翻譯 將開放封測

宏碁醫院感染管制系統 獲COVID-19最佳產業解決方案

宏碁電競筆電老美最愛 Q3拿下美國銷售冠軍

相關新聞

iPhone 12超級換機潮來了

蘋果iPhone 12系列新機雖受疫情影響延後上市，但實際銷售優於預期，近期在全球各地傳出捷報。美國、大陸消費者對新機需...

半導體熱 大廠「徵才無上限」

半導體近期需求火熱，且隨著５Ｇ、ＡＩ趨勢興起，應用面逐漸擴張，晶圓代工龍頭台積電與封測一哥日月光集團擴大徵才，ＩＣ設計大...

台灣大推車隊大管家3.0 AI加持車隊管理服務大躍進

台灣大哥大（3045）今（24）日宣佈與創星物聯合力推出AI車隊管理平台「車隊大管家3.0」，幫助企業用戶更精準、快速掌...

研調：台積電居全球第3大半導體廠 聯發科躍至第11

晶圓代工廠台積電今年營收可望達454.2億美元，將僅次於三星（Samsung）及英特爾（Intel），居全球第3大半導體...

歐美「黑色星期五」本周登場 宏碁蓄勢待發

一年一度的黑色星期五（Black Friday）即將來到，今年為11月27日，各大購物平台早已推出黑色星期五購物優惠，而...

鴻海美國製造跨大步 威州廠傳幫Google代工

市場傳出，鴻海規劃在美國威斯康辛州工廠，組裝Google伺服器重要零組件，為美國製造跨出一大步，並且是鴻海擴大與微軟合作...

台積聯發科大手筆 碩士年薪百萬起跳

半導體廠大規模徵才，並開出優厚的條件吸引人才加入。以台積電、聯發科為例，碩士畢業生年薪至少百萬元起跳，並且會依照個人表現...

半導體四強 啟動大徵才

晶圓代工龍頭台積電、全球最大封測廠日月光、本土最大IC設計廠聯發科，以及快閃記憶體控制晶片一哥群聯都將大徵才，推估四大指...

景氣熱 半導體指數創新高

台美經濟繁榮夥伴對話確認半導體領域的戰略合作，為台美雙方優先項目，加上景氣火熱，半導體從上游到下游都沾光，昨（23）日上...

蘋果押錯邊 iPhone 12高階機缺貨

iPhone 12系列買氣呈現「上肥下瘦」，高階機款Pro尤其熱賣，至今全球呈現大缺貨。業界分析，蘋果考量上一代iPho...

玉晶光資本支出 超越大立光

蘋果光學鏡頭供應商玉晶光今年前三季資本支出逾60億元，創歷年新高、首度超越龍頭大立光。外界認為，玉晶光今年砸重金加碼產能...

被動元件將迎漲價潮 業者：沒有看壞的理由

被動元件業者表示，明年被動元件在包括5G相關、車用，以及PC／NB等終端應用持續拉貨挹注下，被動元件需求呈現跳躍式、甚至...

熱門新聞

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

中信金法說大預言 明年全球政經情勢5變4不變

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

聯電才漲停！外資喊景碩丶金像電 目標價135元丶65元

擁抱金飯碗！合庫銀將大舉徵才近300人

iPhone 12超級換機潮來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。