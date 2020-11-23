聯電才漲停！外資喊景碩丶金像電 目標價135元丶65元

高盛證券把聯電（2303）目標價喊到54.5元，激勵聯電今天漲停，轟動全市場，隨即高盛把目光投向人氣同樣高昂的PCB族群，看好景碩（3189）及金像電（2368）分別受惠ABF／BT載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長，2020-2022年獲利複合成長率達110％丶28％，雙雙初評為買進，目標價高喊到135元及65元。

景碩今天大漲2.3％收77元，金像電收48.5元，高盛目標價換算的潛在漲幅還有75％丶34％。

高盛表示，該劵商過去報告看好ABF載板進入長達數年的超級循環，預測2020-2024年ABF市場規模複合成長17％，高於2012-2017年複合衰退7％。台股中，除了欣興丶南電被點名受惠，景碩積極擴張產能也受益匪淺。

景碩規劃2019-2022年ABF產能將複合擴充45％，較整體產業成長10-15％來得大。高盛樂觀，景碩加乘ABF產能吃緊帶動價格表現，營收份額將自2019年的5％，到2022年翻一倍到10％。

此外，高盛指出，景碩也是全球最大的BT載板廠之一，2019年份額有13％。由於AiP應用飛快成長，未來五年市場規模預估擴大11倍，景碩強大的技術能力和堅強客戶結構，無疑受惠最深。整體評估景碩於2020-2022年獲利將繳出大幅彈跳成績，每股純益(EPS）自1.78元躍至5.51元及8.07元。

至於金像電伺服器成長題材已廣為市場熟悉，高盛預期，2020-2025年雲端(伺服器＋switch)PCB將複合成長13.5％，較2015-2019年增5-6％快上逾倍，AI丶HPC丶大數據帶動PCB板層數增加是一大動能。

高盛表示，金像電不僅產業地位利基，2019年雲端PCB份額達到18％，其有超過七成營收來自雲端市場，也比同業普遍低於一成更加專注。隨著市場擴張，金像電今年在雲瑞PCB份額上看20％，2025年更挑戰25％，未來成長性同樣可期。

外資預估，金像電今丶明丶後年EPS可達4.14元丶5.71元及6.85元，2022年ROE上探30％，相對於目前股價還有大漲空間，具備高度買進價值。