市場傳出 鴻海將在威州生產Google伺服器零組件

市場傳出，鴻海計畫在美國威斯康辛州的工廠組裝Google伺服器重要零組件，為美國製造跨出一大步，這也是鴻海擴大與微軟合作伺服器業務之後另一力作，加上鴻海本來就是亞馬遜AWS伺服器主力供應商，鴻海擴大與三大雲端服務供應商（CSP）的合作，將增添2021年伺服器的成長力道。

鴻海發言系統今（23）日晚間表示，該公司正在開發威州的數位製造服務能力，包括資料中心基礎設施和高效能運算能力，以滿足威州與美國的客戶需求，但基於商業機密與公司政策，無法評論客戶名稱。

彭博引述知情人士說法指出，鴻海已決定在威州現有園區生產Google伺服器零組件，而非把生產線設在台灣或中國大陸。消息人士透露，鴻海威州廠2021年第1季應會開始量產，這與英特爾（intel）發表Ice Lake伺服器晶片時間吻合。鴻海據傳正在設立表面黏著技術組裝線，這些組裝線將用於把半導體放上電路板。

消息人士表示，鴻海是唯一能在美國土地建立表面黏著技術組裝線的合約製造商，這是該公司贏得Google合約的原因。

鴻海董事長劉揚偉之前在法說會中表示，只要全球G2狀況不變，鴻海在美國威州的投資案，不會因美國總統大選而改變，只是生產的產品可能調整，朝向資料中心，伺服器，軟體與人工智慧（AI）等方面去布局。

劉揚偉說，會依照市場需求規劃，未來只要全球G2狀況不變，鴻海在美國的供應鏈就有必要性，鴻海已經在威州陸續做不少投資，投資報酬要兼顧股東、生意、政府三方利益，因此，不管哪個總統當選，都會進行，鴻海投資威州，不是看哪一個政黨，而是看產品是否能夠賺錢。

他說，因應美中對立，鴻海很早就開始全球布局，未來供應鏈會變成區域化的生產體系，在美國的供應鏈有其必要性，集團在G2狀況出現前，就已經超前部署。

他強調，鴻海集團在美國威州投資案一直按照市場需求、按照規劃進行，做什麼產品可能會有變化，可能布局伺服器、人工智慧與軟體等領域。