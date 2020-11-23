快訊

高中多元選修看手氣？數學進階研究變成焊接課

宏碁電競桌機稱霸北歐4國 9月市占率創16個月新高

中央社 / 台北23日電

根據市調機構GfK最新資料，電腦品牌廠宏碁電競桌機今年9月在丹麥、芬蘭、挪威、瑞典等北歐4國以市占率28.2%奪下冠軍，市占率創16個月以來新高。

市調資料也顯示，宏碁9月在北歐4國電競桌機銷售年增率以110%領先市場，遠優於業界平均成長率11%。

由於今年第4季需求仍大於供給，宏碁10月合併營收達新台幣255.17億元，年增43.2%；其中筆電營收年增70.3%，顯示器營收年增43.3%，電競產品營收年增62%。

累計今年前10月，宏碁合併營收達2200.03億元，年增15.5%。其中筆電累計營收年增27.2%、顯示器累計營收年增18.1%、電競產品累計營收年增29.3%，Chromebook筆電累計前10月營收年增71.2%。

營收 宏碁

延伸閱讀

宏碁PLANET9即時AI翻譯 將開放封測

宏碁醫院感染管制系統 獲COVID-19最佳產業解決方案

宏碁電競筆電老美最愛 Q3拿下美國銷售冠軍

宏碁、華碩10月營收 登五年同期新高

相關新聞

封裝打線產能滿載 日月光高雄廠明年增招3000人

全球封測大廠日月光訂單暢旺，明年高雄廠人才需求將超過3千人！繼22日在高雄K11廠區舉辦大型徵才活動後，19日上午要再擴...

疫情推升植物照明LED市場需求 估今年產值年成長近40%

根據TrendForce旗下光電研究處調查指出，2020年植物照明LED成為增長速度最快的照明應用領域之一，歸因於北美大...

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

近期資安事件頻傳，繼仁寶日前傳出辦公室自動化 (OA) 系統出現異常後，全球工業電腦大廠研華（2395）也傳出遭到駭客病...

證交所辦雲端暨資通訊業績發表會 11月25日起跑

台灣證券交易所將自11月25日至27日舉行第4季雲端暨資通訊線上主題式業績發表會，包括廣隆、志聖、百容、虹堡等公司參與

台積電南京廠月產2萬片 無進一步擴產計畫

台積電南京廠順利達成月產能2萬片的目標，市場傳出，台積電決定啟動第2期擴建。台積電對此表示，目前尚無進一步擴產具體計畫

台積電的地緣政治學 穿梭美中兩隻巨象找尋平衡點

2018年台積電創辦人張忠謀退休後，隔年他首度出席台積電運動會時說了一句令外界關注的話：「台積電變成地緣策略家的必爭之地。」這句話在過去一年中已充分印證，未來一段時間仍可能繼續照張忠謀的預測走下去。

大陸電動車三傑Q3交付量大增 台廠可望受惠

在美國掛牌的中國大陸電動車三傑「蔚來、小鵬、理想」第3季車輛的交付量均比第2季成長，三家公司分別季增高達18.15，31...

被動元件供給吃緊 市場看明年報價有機會調漲

今年下半年以來，被動元件市況加溫，近期市場研究機構及業者均看好，明年全球被動元件供給將吃緊，市場法人預期，明年在需求的增...

復工將加速！外資升評挺欣興 目標價提高至95元

PCB大廠欣興（3037）一度因工廠失火遭外資降評，野村最新報告指出，經過數周評估，欣興損失應可獲得有效控制，甚至藉此調...

電競嘉年華WirHouse 2020本周台中登場 電競概念股樂

台灣正宗電競嘉年華LAN party網路派對 WirHouse 即將於本周11月27日至29日在台中登場，由於今年因為新...

利基型記憶體傳漲價 鈺創喊漲15%

半導體漲價效應持續擴大，目前已擴及利基型記憶體，鈺創傳出通知客戶產品價格大舉調漲15%，法人預期，晶豪科與華邦電可能跟進...

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

明年被動元件市況可期，法人估明年全球被動元件產值可望年成長約11.1%，產能擴充幅度約10%，需求年成長約15%，估明年...

熱門新聞

海運搶櫃戰 運價又漲了

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。