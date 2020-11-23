宏碁電競桌機稱霸北歐4國 9月市占率創16個月新高
根據市調機構GfK最新資料，電腦品牌廠宏碁電競桌機今年9月在丹麥、芬蘭、挪威、瑞典等北歐4國以市占率28.2%奪下冠軍，市占率創16個月以來新高。
市調資料也顯示，宏碁9月在北歐4國電競桌機銷售年增率以110%領先市場，遠優於業界平均成長率11%。
由於今年第4季需求仍大於供給，宏碁10月合併營收達新台幣255.17億元，年增43.2%；其中筆電營收年增70.3%，顯示器營收年增43.3%，電競產品營收年增62%。
累計今年前10月，宏碁合併營收達2200.03億元，年增15.5%。其中筆電累計營收年增27.2%、顯示器累計營收年增18.1%、電競產品累計營收年增29.3%，Chromebook筆電累計前10月營收年增71.2%。
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