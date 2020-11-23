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台達一站式智慧及綠建築服務 為交大新創基地加值

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

台達電（2308）23日宣布為交通大學台南校區產學合作創新基地「致遠樓」提供綠建築及智慧建築的一站式顧問及工程服務，從建築設計之初就著手負責相關整合規劃，並接續執行工程，幫助降低營建成本並提升營運效率，打造不僅節能，更加智慧、健康的「以人為本」的新創基地。

此案導入台達樓宇自動化解決方案，以物聯網為基礎無縫整合包括中央監控、照明、電梯、安防、災防等數個建築內的子系統，預計可以在明年一併取得內政部的智慧建築與綠建築雙重標章認證。

台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，台達目前已在全球自建及捐建27棟綠建築，累積豐富的綠建築建設及優化經驗，這次提供從顧問到工程的一站式服務，可以全盤考量建築在節能、智慧、健康的綜合需求，同時有效避免設計到執行之間的落差，更迅速確實地落實理想規劃。

為有效率的整合建築內包括照明、空調、火警、給排水等各種子系統，台達導入其自有品牌LOYTEC可支援多種開放通訊協議的控制器，並以其Delta Controls網頁式圖控軟體enteliWEB做為中央監控平台。透過樓宇自動化整合系統，管理人員能在單一平台上監控所有設備，減少維運上的人力負擔，當設備有異常狀況時，亦可以第一時間收到警示通知，及時排除問題。

台達電表示，智慧化設計也是這座創新基地的另一大亮點。為提升會議室空間使用率，會議室系統會依實際使用狀態釋出會議空間，在會議室中，使用者只要一鍵選擇簡報、會議等情境，即可自動控制連動照明、投影機、布幕等設備，還能透過台達Vivitek的NovoConnect無線投影與互動協作系統快速分享個人裝置內容，打造高效率的會議空間。

由於進出團隊眾多，安全性也是重點考量，台達SmartPASS安防管理系統整合RFID辨識、人臉辨識、車牌辨識、eTag以及人員及訪客系統，建立可靠的無人化管理機制。 致遠樓建築基地1.2公頃，五層樓高，樓地板面積約7,070坪，目前已有交大智慧科學暨綠能學院及19家企業進駐。

台達電 綠建築

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