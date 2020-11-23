玉晶光11月27日線上法說會 蘋果訂單將是焦點
玉晶光電（3406）預計11月27日召開線上法說會，由董事長陳天慶、總經理郭英理主持，預料蘋果訂單動態將是會中關注焦點。
玉晶光23日股價收592元，下滑1元。玉晶光第3季稅後純益10.5億元，季增1.12倍，為歷史次高，每股純益9.44元。依其第3季獲利表現，季增幅稱冠光學族群。累計今年前三季稅後純益20.57億元，年增35%，每股純益18.47元。外界預期，隨蘋果新機拉貨動能點火，本季營收將是「歷年最旺第4季」，單季營收挑戰連兩季創新高。
玉晶光10月營收意外跌跤，月減11.08%，來到16.54億元，終止連五個月成長之勢。主要因中國大陸長假並未全線加班，導致產出減少，公司預期，11、12月恢復正常上班，產出將回復正常，10月營收將是第4季的低點，良率也有機會向上提升。
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