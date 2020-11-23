玉晶光11月27日線上法說會 蘋果訂單將是焦點

2018年台積電創辦人張忠謀退休後，隔年他首度出席台積電運動會時說了一句令外界關注的話：「台積電變成地緣策略家的必爭之地。」這句話在過去一年中已充分印證，未來一段時間仍可能繼續照張忠謀的預測走下去。

2020-11-23 12:44