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華邦W75F安全記憶體元件 獲最新車用ASIL-D認證

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球半導體記憶體解決方案大廠華邦電子（2344）今（23）日宣布業界第一款 Common Criteria EAL5+ 認證安全快閃記憶體裝置 W75F 業已通過 ISO26262 ASIL Grade D 功能性安全認證。

華邦公司表示，W75F 安全記憶體係針對汽車市場所設計，原先即已符合 AEC-Q100 標準，並進一步取得 ASIL-D 認證肯定。W75F 裝置提供了故障偵測功能，同時涵蓋 99.9% 的故障，從快閃記憶體陣列單元到實體介面，再到主機等完整範圍的故障均能有效掌握。W75F 的安全等級超越了內建嵌入式快閃記憶體的安全等級，不僅可提供較高的儲存容量，甚至還能擴展到更大的容量。

華邦公司進一步指出，W75F是理想的外部安全儲存元件，提供通過 Common Criteria EAL5 + 認證的高層級安全保證。現在再加上 ASIL-D 級認證，W75F 更有益於必須滿足對資訊安全和功能性安全嚴格規範的汽車平台。華邦電子是目前唯一具有經過認證設計能力的安全快閃記憶體供應商，能減低和兼顧高功能性安全和高資安層級上的設計差異。

W75F 同時也通過了 IoT 平台安全評估計畫（SESIP）的認證，可為IoT 和智慧連網裝置提供高達第 3 級實體攻擊的保護。

此外華邦公司表示，W75F 是業界已通過認證的安全外部快閃記憶體裝置，可用於程式碼和資料儲存。它為連網系統製造商提供了可信的解決方案，能具體保護產品免受重送、回滾、中間人、竊聽、側通道和故障注入攻擊等威脅。本裝置提供 4Mb、16Mb 與 32Mb 的容量，並以符合業界標準的 SOP16、QFN32 和 WLCSP 封裝供應。

快閃記憶體

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