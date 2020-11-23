電競桌機北歐四國全勝 宏碁奪下9月份市佔、成長雙冠軍

PC品牌廠宏碁（2353）深耕北歐四國電競市場，9月份在北歐四國以28.2%市佔奪下冠軍、年增率以110%領先群雄，躍上北歐四國電競桌機品牌霸主地位。

根據最新市調資料顯示，宏碁電競桌機9月份在北歐四國以28.2%市佔奪下冠軍、年增率以110%領先群雄，更為業界成長率（均值11%）的10倍。

宏碁深耕北歐四國電競市場，電競桌機領域創下16個月以來市佔新高。宏碁電競產品配備專屬的散熱技術，旗下獨家Predator FrostBlade能高速旋轉處理進氣和排氣同時保持低噪音，可提升多達16％的風量和增加55％的風壓，更具備RGB功能；此外，機身桌機多採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，帶給玩家不同以往的電競體驗。