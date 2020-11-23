快訊

牛津新冠疫苗保護力僅70％ BBC直言：令人失望

中天換照被拒後，我們期待一個怎樣的「52台」？

台勝科謹慎應對疫情 明年首季展望健康

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓台勝科（3532）於今（23）日舉行法說會，該公司表示，看好明年展望，不過仍有新冠肺炎疫情等不確定因素，需謹慎面對，第1季的情況看起來很健康。

台勝科今日股價先行演出法說行情，收在漲停價136元。

在另一半導體矽晶圓大廠環球晶圓日前釋出明年矽晶圓現貨價看漲的消息之後，由於台勝科的現貨銷售比重相對高，外界也關注該公司後續的營運狀況。不過台勝科沒有透露長約比重，只提到今年客戶簽約的比重比去年增加，且高出不少。

台勝科現階段8吋月產能約33萬片，12吋月產能約30萬片。該公司指出，12吋矽晶圓需求穩定，雖然仍有供過於求情形，但今年幅度已有所縮小，稼動率約來到九成，12吋的平均銷售價格則比去年來得低。至於8吋方面，並沒有供過於求，價格也比較沒有壓力。

台勝科累計前10月合併營收為99.75億元，年增1.8％，累計前三季毛利率為19.94％，淨利為10.07億元，年減48.3％，每股純益為2.6元。

矽晶圓 台勝科 半導體

延伸閱讀

台積電南京廠月產2萬片 無進一步擴產計畫

台勝科早盤先演出法說行情 盤中漲逾7％

晶圓一哥亞利桑那廠啟動 漢唐、京鼎、崇越迎千億商機

力積電明年底增2萬片8吋產能 明年下半轉上市櫃

相關新聞

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

近期資安事件頻傳，繼仁寶日前傳出辦公室自動化 (OA) 系統出現異常後，全球工業電腦大廠研華（2395）也傳出遭到駭客病...

復工將加速！外資升評挺欣興 目標價提高至95元

PCB大廠欣興（3037）一度因工廠失火遭外資降評，野村最新報告指出，經過數周評估，欣興損失應可獲得有效控制，甚至藉此調...

被動元件供給吃緊 市場看明年報價有機會調漲

今年下半年以來，被動元件市況加溫，近期市場研究機構及業者均看好，明年全球被動元件供給將吃緊，市場法人預期，明年在需求的增...

封裝打線產能滿載 日月光高雄廠明年增招3000人

全球封測大廠日月光訂單暢旺，明年高雄廠人才需求將超過3千人！繼22日在高雄K11廠區舉辦大型徵才活動後，19日上午要再擴...

疫情推升植物照明LED市場需求 估今年產值年成長近40%

根據TrendForce旗下光電研究處調查指出，2020年植物照明LED成為增長速度最快的照明應用領域之一，歸因於北美大...

證交所辦雲端暨資通訊業績發表會 11月25日起跑

台灣證券交易所將自11月25日至27日舉行第4季雲端暨資通訊線上主題式業績發表會，包括廣隆、志聖、百容、虹堡等公司參與

台積電南京廠月產2萬片 無進一步擴產計畫

台積電南京廠順利達成月產能2萬片的目標，市場傳出，台積電決定啟動第2期擴建。台積電對此表示，目前尚無進一步擴產具體計畫

台積電的地緣政治學 穿梭美中兩隻巨象找尋平衡點

2018年台積電創辦人張忠謀退休後，隔年他首度出席台積電運動會時說了一句令外界關注的話：「台積電變成地緣策略家的必爭之地。」這句話在過去一年中已充分印證，未來一段時間仍可能繼續照張忠謀的預測走下去。

大陸電動車三傑Q3交付量大增 台廠可望受惠

在美國掛牌的中國大陸電動車三傑「蔚來、小鵬、理想」第3季車輛的交付量均比第2季成長，三家公司分別季增高達18.15，31...

電競嘉年華WirHouse 2020本周台中登場 電競概念股樂

台灣正宗電競嘉年華LAN party網路派對 WirHouse 即將於本周11月27日至29日在台中登場，由於今年因為新...

利基型記憶體傳漲價 鈺創喊漲15%

半導體漲價效應持續擴大，目前已擴及利基型記憶體，鈺創傳出通知客戶產品價格大舉調漲15%，法人預期，晶豪科與華邦電可能跟進...

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

明年被動元件市況可期，法人估明年全球被動元件產值可望年成長約11.1%，產能擴充幅度約10%，需求年成長約15%，估明年...

熱門新聞

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

海運搶櫃戰 運價又漲了

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。