台勝科謹慎應對疫情 明年首季展望健康

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於今（23）日舉行法說會，該公司表示，看好明年展望，不過仍有新冠肺炎疫情等不確定因素，需謹慎面對，第1季的情況看起來很健康。

台勝科今日股價先行演出法說行情，收在漲停價136元。

在另一半導體矽晶圓大廠環球晶圓日前釋出明年矽晶圓現貨價看漲的消息之後，由於台勝科的現貨銷售比重相對高，外界也關注該公司後續的營運狀況。不過台勝科沒有透露長約比重，只提到今年客戶簽約的比重比去年增加，且高出不少。

台勝科現階段8吋月產能約33萬片，12吋月產能約30萬片。該公司指出，12吋矽晶圓需求穩定，雖然仍有供過於求情形，但今年幅度已有所縮小，稼動率約來到九成，12吋的平均銷售價格則比去年來得低。至於8吋方面，並沒有供過於求，價格也比較沒有壓力。

台勝科累計前10月合併營收為99.75億元，年增1.8％，累計前三季毛利率為19.94％，淨利為10.07億元，年減48.3％，每股純益為2.6元。