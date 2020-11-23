研調：疫情推升需求 植物照明LED今年產值增近4成

根據TrendForce旗下光電研究處調查指出，全球新冠肺炎疫情意外推升植物照明LED市場需求，估計2020年產值年成長近40%，並預期室內農業未來將成植物照明LED產業主要推手，後市仍續看成長。

TrendForce表示，2020年植物照明LED成為增長速度最快的照明應用領域之一，除了北美大麻種植逐漸合法化，加上新冠肺炎疫情使醫用與娛樂用大麻市場飆漲。此外，疫情對食品供應鏈的影響顯現，室內種植農業投資建設再次升溫，因設備替換和新增需求上揚，自第2季以來植物照明LED企業訂單快速增長，預估2020年全球植物照明LED市場將上看1.58億美元，年成長高達39.7%。

TrendForce指出，當前室內種植農業的兩大訴求為植物產量提升、光照設備成本下降，需通過LED供應鏈間企業合作，將植物照明解決方案持續推陳出新以滿足市場需求。目前植物照明LED品牌廠主要為Signify、Fluence by OSRAM、GE Current、Illumitex、Heliospectra 和中科三安（Sananbio）等，燈具整體效率和可靠性是燈具品牌廠主要考量的技術指標。

展望未來，在確保食品安全性的訴求下，將透過城市室內種植農業發展、植物工廠投資興建以縮短食品供應鏈；另根據非傳統農業專案投資情況，相較於2019年，2020年歐、美、日地區針對新興農業科技的投資金額大幅提升，其中照明設備又是植物工廠重要環節，多數廠商今年植物照明LED營收年成長目標上看雙位數，此舉勢必帶動該市場的第二波成長。

對於非傳統農業來說，LED照明設備維修成本是長期運營成本中較高昂的部分，因此燈具製造商也需同步將燈具壽命納入考量。此外，LED光電轉換效率的高低，特別是紅光LED，也是降低燈具製造成本的重要關鍵，當前市場主流方案採用中高功率的LED，未來不排除有更好的解決方案以達成本降低之目的。

植物用LED元件主要供應商為歐司朗光電半導體（OSRAM）、三星LED（Samsung LED）、CREE、Seoul Semiconductor、Lumileds、日亞化學（Nichia）、億光（Everlight）等，每個供應商各具不同的產品競爭優勢，其中歐司朗光電半導體和三星LED兩家坐穩市場龍頭。