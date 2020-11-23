研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作
近期資安事件頻傳，繼仁寶日前傳出辦公室自動化 (OA) 系統出現異常後，全球工業電腦大廠研華（2395）也傳出遭到駭客病毒攻擊，對此研華表示，有三大項因應措施，第一，研華已與專家防毒顧問商討並提出相對應解決方案，第二，部分伺服器被駭客攻擊，已逐步復原中，第三，研華重要的營運系統皆正常運作，各區域仍正常接單、生產與出貨。
仁寶本月才剛傳出內部電腦疑似遭駭客入侵，當時仁寶回應，初步判斷是公司辦公室自動化 (OA) 系統出現異常，並非駭客勒索，目前已陸續恢復，預期當天晚上就可完全排除，生產營運則不受影響。
就在仁寶傳出此事之後，研華也傳出上週五遭到駭客攻擊，研華表示，已啟動資安防護機制，目前狀態如下：研華已與專家防毒顧問商討並提出相對應解決方案、部分伺服器被駭客攻擊，已逐步復原中。研華重要的營運系統皆正常運作，各區域仍正常接單、生產與出貨。
研華11月19日至21日連續三天72小時才剛舉辦線上夥伴峰會「Advantech Connect」首場以「AIoT決勝邊緣 開創萬物智聯新時代」為主題，邀請超過30位智聯網領域權威專家及産業夥伴，分別從邊緣智能、AI、工業無線、嵌入式創新平台、智能産業實踐觀點等觀點切入與夥伴客戶在線上分享其洞見。
研華預估本季第4季營收估落在121.8-127.6億元之間，約季減2.2-6.7%、年減5.4-9.7%，全年營收估將落在505.2-511 億元，年減約5.6-6.7%，今年受到新冠肺炎影響，研華終止連十年營收年成長的紀錄。
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