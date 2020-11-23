快訊

哇！美人胚子...金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

人口普查／老師崩潰：要用到30分鐘，到底有哪些白痴問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸電動車三傑Q3交付量大增 台廠可望受惠

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

在美國掛牌的中國大陸電動車三傑「蔚來、小鵬、理想」第3季車輛的交付量均比第2季成長，三家公司分別季增高達18.15，31.1%，165.7%。法人表示，中國大陸電動車銷售表現備受關注，尤其可以從中透露出電動車對汽車電子如被動元件、充電樁、充電器、網通、電子控制系統的需求殷切，隨著中國電動車三傑蔚來、小鵬、理想銷售傳佳績，也成為市場上除了特斯拉外另外一個觀察指標，台灣相關電動車／車電概念股包括立凱電（5227）、同致、貿聯-KY、台達電、高技、健和興、同欣電、智伸科、康普、美琪瑪、和大等長期可望受惠。

今年第3季，中國大陸汽車三傑均繳出亮眼毛利率，像是小鵬汽車第3季毛利首次實現轉正，毛利率為4.6%，理想汽車則是將整體毛利率提升至19.8%，直逼特斯拉。可以說在交付快速成長後，蔚來、小鵬、理想的單季獲利情況也轉佳，三家公司在三季度的毛利率相比於二季度均明顯提升，蔚來汽車第3季汽車銷售毛利率達14.5%，綜合毛利率為12.9%，比上一季度的8.4%上漲4.5個百分點。

在第2季度財報電話會上，蔚來創始人李斌曾表示，2020年下半年的毛利率目標是汽車銷售毛利率和綜合毛利率均達到兩位數，意味著蔚來汽車已實現此一目標。

隨著近期特斯拉股價大漲，也讓市場期待，接下來蔚來、小鵬、理想汽車誰是下一個「中國版特斯拉」。

毛利率 電動車

延伸閱讀

華碩、和碩攻車電 報捷

加州衛生局讓步 特斯拉員工不用遵守防疫居家令

特斯拉供應鏈明年仍看好 貿聯及聯嘉業績展望正向

特斯拉躋身標普500 股價飆

相關新聞

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

近期資安事件頻傳，繼仁寶日前傳出辦公室自動化 (OA) 系統出現異常後，全球工業電腦大廠研華（2395）也傳出遭到駭客病...

復工將加速！外資升評挺欣興 目標價提高至95元

PCB大廠欣興（3037）一度因工廠失火遭外資降評，野村最新報告指出，經過數周評估，欣興損失應可獲得有效控制，甚至藉此調...

被動元件供給吃緊 市場看明年報價有機會調漲

今年下半年以來，被動元件市況加溫，近期市場研究機構及業者均看好，明年全球被動元件供給將吃緊，市場法人預期，明年在需求的增...

證交所辦雲端暨資通訊業績發表會 11月25日起跑

台灣證券交易所將自11月25日至27日舉行第4季雲端暨資通訊線上主題式業績發表會，包括廣隆、志聖、百容、虹堡等公司參與

台積電南京廠月產2萬片 無進一步擴產計畫

台積電南京廠順利達成月產能2萬片的目標，市場傳出，台積電決定啟動第2期擴建。台積電對此表示，目前尚無進一步擴產具體計畫

台積電的地緣政治學 穿梭美中兩隻巨象找尋平衡點

2018年台積電創辦人張忠謀退休後，隔年他首度出席台積電運動會時說了一句令外界關注的話：「台積電變成地緣策略家的必爭之地。」這句話在過去一年中已充分印證，未來一段時間仍可能繼續照張忠謀的預測走下去。

大陸電動車三傑Q3交付量大增 台廠可望受惠

在美國掛牌的中國大陸電動車三傑「蔚來、小鵬、理想」第3季車輛的交付量均比第2季成長，三家公司分別季增高達18.15，31...

電競嘉年華WirHouse 2020本周台中登場 電競概念股樂

台灣正宗電競嘉年華LAN party網路派對 WirHouse 即將於本周11月27日至29日在台中登場，由於今年因為新...

利基型記憶體傳漲價 鈺創喊漲15%

半導體漲價效應持續擴大，目前已擴及利基型記憶體，鈺創傳出通知客戶產品價格大舉調漲15%，法人預期，晶豪科與華邦電可能跟進...

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

明年被動元件市況可期，法人估明年全球被動元件產值可望年成長約11.1%，產能擴充幅度約10%，需求年成長約15%，估明年...

有線電視52台之爭 業界：短期空頻機率高

有線電視黃金頻位「52台」之爭，從各新聞頻道業者爭搶，演變成為國家通訊傳播委員會（NCC）與有線電視系統業者的角力戰，N...

有線TV 52台之爭 殺出程咬金

中天新聞換照未過，其讓出的52台頻位成為各頻道爭搶目標。業界傳出，國家通訊傳播委員會（NCC）上周五（20日）找率先送件...

熱門新聞

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

海運搶櫃戰 運價又漲了

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

租不如買 銀行搶購不動產

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。