大陸電動車三傑Q3交付量大增 台廠可望受惠

在美國掛牌的中國大陸電動車三傑「蔚來、小鵬、理想」第3季車輛的交付量均比第2季成長，三家公司分別季增高達18.15，31.1%，165.7%。法人表示，中國大陸電動車銷售表現備受關注，尤其可以從中透露出電動車對汽車電子如被動元件、充電樁、充電器、網通、電子控制系統的需求殷切，隨著中國電動車三傑蔚來、小鵬、理想銷售傳佳績，也成為市場上除了特斯拉外另外一個觀察指標，台灣相關電動車／車電概念股包括立凱電（5227）、同致、貿聯-KY、台達電、高技、健和興、同欣電、智伸科、康普、美琪瑪、和大等長期可望受惠。

今年第3季，中國大陸汽車三傑均繳出亮眼毛利率，像是小鵬汽車第3季毛利首次實現轉正，毛利率為4.6%，理想汽車則是將整體毛利率提升至19.8%，直逼特斯拉。可以說在交付快速成長後，蔚來、小鵬、理想的單季獲利情況也轉佳，三家公司在三季度的毛利率相比於二季度均明顯提升，蔚來汽車第3季汽車銷售毛利率達14.5%，綜合毛利率為12.9%，比上一季度的8.4%上漲4.5個百分點。

在第2季度財報電話會上，蔚來創始人李斌曾表示，2020年下半年的毛利率目標是汽車銷售毛利率和綜合毛利率均達到兩位數，意味著蔚來汽車已實現此一目標。

隨著近期特斯拉股價大漲，也讓市場期待，接下來蔚來、小鵬、理想汽車誰是下一個「中國版特斯拉」。